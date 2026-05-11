"נשב עם נתניהו": ההצהרה המפתיעה של מיכאל ביטון בדרך לקלפי

בעוד המערכת הפוליטית סוערת סביב שאלת "כן ביבי או לא ביבי", חבר הכנסת מיכאל ביטון מניח פצצה פוליטית על השולחן. בריאיון גלוי לב הוא מבהיר כי 'כחול לבן' לא תהיה זו שתחסום הקמת ממשלה, גם אם בראשה יעמוד בנימין נתניהו. לדבריו, הציבור מאס בשנאה ומחפש מתינות, ודווקא המודל הפריטטי שהושמץ בעבר – נתפס בעיניו כהצלחה שאפשרה ריסון ואיזון של כוחו של ראש הממשלה.

"הספידו אותנו מוקדם מדי"

אל מול הסקרים המדאיגים שמציבים את המפלגה על סף אחוז החסימה, ביטון נשאר אופטימי בצורה יוצאת דופן. הוא מזכיר כי המפלגה כבר ידעה ירידות חדות בעבר וחזרה כהפתעת הבחירות עם שמונה מנדטים. "יש 20 מנדטים שלא החליטו, שליש מהציבור רוצה ממשלת הסכמות", הוא טוען ומבטיח כי המפלגה לא תסכן את הגוש: אם יראו ברגע האחרון שהם לא עוברים, הם לא יהיו אלו שיאבדו קולות יקרים.

החברות עם טרופר והמכה בסיעה

ראש עיריית טובא זנגריה איים על ח"כ צבי סוכות בכנסת דרך שיחת וידאו יוני גבאי | 16:31

על רקע גל הפרישות שמכה במפלגה, ביטון התייחס בחיבה לחילי טרופר, חברו הקרוב מזה שני עשורים, שהחליט לעזוב את הספינה. למרות החיבוקים במסדרונות, ביטון מודה שהוא אינו מסכים עם החלטת הפרישה, אך מדגיש שהחברות האישית חזקה מהפוליטיקה. בעיניו, 'כחול לבן' היא עדיין הבית של המתונים, והוא פועל כעת לייצר חיבורים חדשים שיחזקו את הרשימה לקראת הישורת האחרונה.

חוק הגיוס: שירות לכולם, לא בכוח

בסוגיית חוק הגיוס הנפיצה, ביטון מציג קו שונה מזה של אביגדור ליברמן. במקום הצהרות על "אפס פטורים" שעשויות להצית מלחמה דתית, הוא חוזר למתווה השירות הלאומי המקיף. "כל אזרח ישרת את מדינתו", הוא מצהיר, ומציע פתרון שמשלב את כלל המגזרים בשירות תורם למדינה, במקום התנגשות חזיתית. עבור ביטון, זו הדרך היחידה למנוע קרע חברתי עמוק ולשמור על הערכים היהודיים והדמוקרטיים של המדינה.