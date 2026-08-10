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תכנית הרמאות

נחשף: כך תכננו במזרח התיכון להרדים את ישראל בדרך להסכם - ולהפר אותו

בהידברות חשאית בין גורמים באזור נחשף: 'צריך ללכת להסכם עם ישראל כדי להפר אותו' • בד בבד יתבצעו הכנות למלחמה | אותה גישה נקט סינוואר לפני 7 באוקטובר (פוליטי מדיני)

11תגובות
רב המרצחים סינוואר (צילום: מסך)

תכנית רמאות מתוחכמת נחשפה הבוקר (שני) בכאן רשת ב': גורמים באחת ממדינות האזור ייעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל - 'כדי להרדים' אותה בזמן הכנות לעימות גדול יותר נגדה. כך מסרו גורמים יודעי דבר.

על פי הדיווח, בהידברות בין הצדדים אמרו הגורמים לבני שיחם כי צריך ללכת להסכם עם ישראל על מנת להפר אותו לאחר מכן, כאשר במקביל יתבצעו ההכנות למלחמה. המסר המרכזי: להציג נכונות לשלום כדי להרגיע את ישראל, ובד בבד להיערך לתקיפה עתידית.

רועי קייס, שהציג את הדיווח, ציין כי גם מנהיג חמאס יחיא סינוואר נקט באותה גישה בדיוק והרדים את ישראל כשאותת שהוא מוכן לשקט תמורת שקט, ובו בזמן הכין את תוכניות טבח 7 באוקטובר.

הדיווח על תכנית ההרדמה מזכיר כי גם בעבר, לפני 7 באוקטובר, סינוואר הצליח להטעות את ישראל. הוא אותת על רצון בשקט, קידם הסדרי עבודה לתושבי עזה בישראל, ואף דיבר על שיקום כלכלי - כל זאת בזמן שהכין את התוכנית הרצחנית שהובילה לטבח הנורא.
יחיא סינווארנורמליזציה

11 תגובות

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8
זה נראה שזה מה שמצרים מנסה לעשות. מכניסה כוחות צבאיים ענקיים לסיני, נגד ההסכם שנחתם בזמן בגין, ומנסה לשמור כאילו על שלום.
מילואימניק
ולמי היא פנתה עם תכנית ההטעיה? לסוריה? יורת סביר שזוהי טורקיה שפנתה לג'ולאני הטרוריסט. גם כי רועי קייס בדיווחו אמר שהצופים יבינו כנראה למי הוא רומז, וגם כי הניסוח 'להתגמש' מראה על משא ומתן פעיל מול ישראל ורק סוריה נמצאת במצב כזה איכשהו
אוקיי
7
זה מה שלבנון עושה עכשיו בתיאום עם חיזבאלה, רק מה? חיזבאלה לא יכול להתאפק ומפר פעם אחר פעם את ההסכם.
לבנון
6
מה החידוש כאן ,זה מה שערפת ימ"ש עשה , וזה תמיד הייתה הבלוף הערבי .
בן אדם

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