תכנית רמאות מתוחכמת נחשפה הבוקר (שני) בכאן רשת ב': גורמים באחת ממדינות האזור ייעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל - 'כדי להרדים' אותה בזמן הכנות לעימות גדול יותר נגדה. כך מסרו גורמים יודעי דבר.

על פי הדיווח, בהידברות בין הצדדים אמרו הגורמים לבני שיחם כי צריך ללכת להסכם עם ישראל על מנת להפר אותו לאחר מכן, כאשר במקביל יתבצעו ההכנות למלחמה. המסר המרכזי: להציג נכונות לשלום כדי להרגיע את ישראל, ובד בבד להיערך לתקיפה עתידית.

רועי קייס, שהציג את הדיווח, ציין כי גם מנהיג חמאס יחיא סינוואר נקט באותה גישה בדיוק והרדים את ישראל כשאותת שהוא מוכן לשקט תמורת שקט, ובו בזמן הכין את תוכניות טבח 7 באוקטובר.

הדיווח על תכנית ההרדמה מזכיר כי גם בעבר, לפני 7 באוקטובר, סינוואר הצליח להטעות את ישראל. הוא אותת על רצון בשקט, קידם הסדרי עבודה לתושבי עזה בישראל, ואף דיבר על שיקום כלכלי - כל זאת בזמן שהכין את התוכנית הרצחנית שהובילה לטבח הנורא.