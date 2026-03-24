שר המורשת עמיחי אליהו, המחליף את שר המשפטים יריב לוין בכל הנוגע לטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מסר הבוקר (שלישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג את חוות דעתו בעניין החנינה. צעד זה מסמן שלב משמעותי בהליך המורכב, שמתנהל על רקע מתיחות פוליטית ולחצים בינלאומיים.

יחד עם חוות הדעת של השר אליהו, הועברה לנשיא גם חוות הדעת המקצועית של מחלקת החנינות במשרד המשפטים על נספחיה. נשיא המדינה הודה לשר אליהו ולמחלקת החנינות על העבודה היסודית והמעמיקה שבוצעה בהתאם להנחיות.

כלל החומרים שהתקבלו הועברו כעת לעיון היועצת המשפטית של בית הנשיא, עו"ד מיכל צוק, על פי ההנחיות המחייבות. היועצת המשפטית תבחן את חוות הדעת והחומרים שהוגשו, ותציג לנשיא את המלצותיה בנושא לאחר השלמת הבחינה המשפטית והבירורים הנדרשים. בבית הנשיא מבקשים להדגיש כי לאחר השלמת הבחינה המשפטית, החומרים יועברו לנשיא המדינה להכרעה. עוד מבהירים בבית הנשיא כי כל ניסיון להשפיע בצורה זו או אחרת על תהליך קבלת ההחלטות של הנשיא, מכל כיוון שהוא, לא ישפיע על שיקול הדעת של הנשיא ולא ישנה דבר. הנשיא יפעל אך ורק על פי הדין, צו מצפונו וטובת המדינה.

המתיחות סביב בקשת החנינה

כזכור, השר אליהו קיבל את הסמכויות לטפל בנושא החנינה מהשר לוין, לאחר שהייעוץ המשפטי לממשלה גיבש עמדה הקובעת כי לוין מנוע מלחתום על ההמלצה בשל ניגוד עניינים. בשבוע שעבר, לאחר שמחלקת החנינות במשרד המשפטים השלימה את עבודתה והעבירה את חוות הדעת לשר אליהו, הבהיר השר כי "מעיון ראשוני בחומרים עולה תמונה ברורה: "בניגוד מוחלט לתדרוכי היועמ"שית, אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין".

בתקופה האחרונה התגברה המתיחות בסוגיה, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ כינה את הרצוג "חרפה" על רקע העובדה שהנשיא טרם העניק חנינה לנתניהו. בתגובה, נתניהו נמנע מלגנות את דברי טראמפ, מה שהוביל את הרצוג להצהיר כי "היה מצופה שתיאמר אמירה בנושא הזה" ולהדגיש כי "כבודנו, עצמאותנו וריבונותנו אינם למכירה אצל אף אחד".