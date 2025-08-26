נתניהו בבנימין: "נמשיך להיאחז בכל חלקי ארצנו, זו רק ההתחלה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, וחברי כנסת רבים השתתפו היום (שלישי) באירוע הצדעה ליושבים בבנימין שהתקיים בסימן התחדשות וציין את ההכרה וההסדרה של 17 יישובים חדשים ברחבי מועצה.

האירוע, התקיים תחת הכותרת "כל זה אינו משל ולא חלום", וציין את הפיכת היישובים למוכרים על ידי המדינה. בטקס המרכזי ראש הממשלה, רעייתו, השרים וראש המועצה נשאו דברי ברכה ליישובים החדשים והתייחסו לחשיבות האסטרטגית של המהלך ועל הקשר בין התיישבות חזקה לבין חיזוק ביטחונה של מדינת ישראל כולה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר באירוע: "שרה ואני שמחים להיות איתכם ברגע המרגש הזה, ואני רוצה לברך את השרות והשרים ואת חברות וחברי הכנסת של המחנה הלאומי. עם ישראל כולו סומך על הגבורה של הבנים שלנו, מיהודה ושומרון ומכל חלקי ארץ ישראל. אנחנו שומרים על הארץ".

נתניהו הוסיף: "אני אמרתי בעפרה ואני אומר את זה גם היום: אני הבטחתי לפני 25 שנים שאנחנו נעמיק שורשים, ועשינו, יחד. אני אמרתי שאנחנו נמנע הקמה של מדינה פלסטינית, ואנחנו עושים את זה, יחד".

כשהוא מסיים: "אמרתי שאנחנו נבנה ונאחז בחלקי ארצנו, מולדתנו, ואנחנו עושים את זה. ויעידו כאן האנשים שהחיים שלהם נעשו הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר סדורים, וזה לא הסוף - זו התחלה".