כיכר השבת
לאחר ישיבת הקבינט 

נתניהו בבנימין: "נמשיך להיאחז בכל חלקי ארצנו, זו רק ההתחלה"

ראש הממשלה נתניהו ובכירי הליכוד השתתפו לאחר ישיבת הקבינט, באירוע הצדעה לבנימין בו חגגו את ההכרה ב- 17 יישובים חדשים במועצה |נתניהו: "אמרתי שאנחנו נבנה ונאחז בחלקי ארצנו, ואנחנו עושים את זה. זה לא הסוף זה רק ההתחלה" (פוליטי)

נתניהו באירוע של מועצת בנימין (צילום: (ברוך גרינברג דוברות בנימין)

ראש הממשלה , שר הביטחון , וחברי כנסת רבים השתתפו היום (שלישי) באירוע הצדעה ליושבים בבנימין שהתקיים בסימן התחדשות וציין את ההכרה וההסדרה של 17 יישובים חדשים ברחבי מועצה.

האירוע, התקיים תחת הכותרת "כל זה אינו משל ולא חלום", וציין את הפיכת היישובים למוכרים על ידי המדינה. בטקס המרכזי ראש הממשלה, רעייתו, השרים וראש המועצה נשאו דברי ברכה ליישובים החדשים והתייחסו לחשיבות האסטרטגית של המהלך ועל הקשר בין התיישבות חזקה לבין חיזוק ביטחונה של מדינת ישראל כולה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר באירוע: "שרה ואני שמחים להיות איתכם ברגע המרגש הזה, ואני רוצה לברך את השרות והשרים ואת חברות וחברי הכנסת של המחנה הלאומי. עם ישראל כולו סומך על הגבורה של הבנים שלנו, מיהודה ושומרון ומכל חלקי ארץ ישראל. אנחנו שומרים על הארץ".

נתניהו הוסיף: "אני אמרתי בעפרה ואני אומר את זה גם היום: אני הבטחתי לפני 25 שנים שאנחנו נעמיק שורשים, ועשינו, יחד. אני אמרתי שאנחנו נמנע הקמה של מדינה פלסטינית, ואנחנו עושים את זה, יחד".

כשהוא מסיים: "אמרתי שאנחנו נבנה ונאחז בחלקי ארצנו, מולדתנו, ואנחנו עושים את זה. ויעידו כאן האנשים שהחיים שלהם נעשו הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר סדורים, וזה לא הסוף - זו התחלה".

נתניהו באירוע של מועצת בנימין (צילום: (ברוך גרינברג דוברות בנימין))

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר