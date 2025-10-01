כיכר השבת
מה הצליח להשיג עד כה?

השר הבכיר המקורב לנתניהו יעזוב בקרוב את תפקידו, אך "ישאר בסביבה"

נתניהו הודיע בישיבת הממשלה אמש, כי השר רון דרמר יעזוב את תפקידו בקרוב, אך עדיין ישאר בסביבתו כדי להשלים מספר מהלכים | הפרטים המלאים (פוליטי)

נתניהו ודרמר. ארכיון (צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)

אמש (שלישי) פורסם, כי לאחר שנים של עשיה ציבורית השר לעניינים אסטרטגים רון דרמר אחד האנשים הקרובים ביותר לרה"מ, צפוי לסיים את תפקידו כאחראי על היחסים הישראלים החמים בעולם.

את הפרסום חשף במהלך ישיבת הממשלה אמש שאישרה את מינויו של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ.

נתניהו העביר לשרים סקירה על ביקורו בארה"ב, והוסיף ״כדאי להעריך את מה שהוא (דרמר) עשה כי הוא יסיים בקרוב את תפקידו. הוא רק יישאר לטפל בכמה דברים״.

ג'ו ביידן והשגריר דאז רון דרמר (צילום: שמוליק עלמני - YNET)

העיתונאי אריאל כהנא קיבץ בקצרה את מה שהצליח דרמר להשיג בתפקידיו השונים, במהלך השנים האחרונות.

ארגן את נאום הגרעין ההיסטורי של נתניהו נגד הסכם הגרעין ב-2015, מה שהכין את הקרקע לתקיפת מתקני הגרעין במהלך מלחמת 'עם כלביא', לה היה שותף.

השגריר היחיד בוושינגטון שאירח את נשיא ארה״ב אובמה בשגרירות, ואת את סגן נשיא ארה״ב דאז ג'ו ביידן.

הביא להסכם הסיוע הביטחוני הגדול ביותר אי פעם עם ארה״ב. הוציא לפועל את הסכמי אברהם, ועוד משימות שונות וסמויות ברחבי העולם.

