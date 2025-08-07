הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב (חמישי) בשעה 18:00 במשרד ראש הממשלה בירושלים, לדיון דרמטי שצפוי לקבוע את עתידה של המערכה בעזה. על הפרק: ראש הממשלה בנימין נתניהו יבקש מהקבינט לאשר את מעבר צה"ל למהלך של כיבוש מלא של רצועת עזה – בניגוד לעמדת צה"ל והמטה הכללי.

בליבת הוויכוח ניצב המשך אי ההתקדמות במגעים לשחרור החטופים. בשיחות סגורות טוען נתניהו כי הסבל של החטופים "נמשך כבר עשרה חודשים, וצריך להכריע את חמאס צבאית כדי להפעיל עליו לחץ ממשי". צה"ל, לעומתו, סבור כי כיבוש יכביד על המו"מ ואף יפגע בסיכויי ההצלה. כעת, הקבינט נדרש להכריע בין שתי גישות – פעולה מיידית ומקיפה שתביא לשינוי דרמטי במצב הלחימה, או מהלך מבוקר שיוביל ללחץ ממוקד ומתמשך – עם סיכוי לתוצאה מדינית. החלטת הקבינט הערב עשויה לקבוע את פניה של ישראל לעוד חודשים ארוכים – במלחמה שמסרבת להסתיים. לפי גורמים מדיניים, נתניהו יבקש גם לקבל מהשרים הסמכה רחבה לו ולשר הביטחון ישראל כ"ץ, שתאפשר להם להוביל את מהלכי הכיבוש הצבאי ללא צורך באישורים חוזרים. המהלך, שמוגדר על ידי לשכת ראש הממשלה כ"צורך אסטרטגי", נועד – לפי טענת נתניהו – להביא להכרעת חמאס ולהגביר את הסיכוי לחילוץ החטופים, ולא להפך. לדברי בכירים בלשכתו, נתניהו מתכוון לטעון בדיון כי השיטה שהופעלה עד כה – של פשיטות ממוקדות ופעולות מוגבלות – כשלה. לדבריו, היא לא הצליחה להביא להתקדמות בשחרור החטופים, ואף סיכנה את חייהם. "דווקא ההססנות היא שגורמת לאובדן", אמר גורם מדיני המעורה בשיח. מהעבר השני של הוויכוח ניצב הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, שצפוי להתריע בפני השרים כי כיבוש כולל של הרצועה עלול להביא להסתבכות ממושכת, להעמיס על הצבא, לפגוע במוכנות לחזיתות אחרות – ובעיקר, לסכן את חיי החטופים הנותרים בעזה.

הרמטכ"ל זמיר ונתניהו, בימים יפים יותר ( צילום: REUVEN KASTRO/POOL וחיים גולדברג פלאש 90 )

בצה"ל מקדמים חלופה שכוללת כיתור של העיר עזה ומחנות הפליטים המרכזיים, לצד המשך הפשיטות על יעדים ממוקדים ושימור המומנטום תוך ניסיון לקדם מו"מ לעסקת חילופים.

ההערכה בצבא היא כי פעולה מדורגת תספק גמישות מבצעית – תוך הימנעות מהסתבכות מדינית ומחיר כבד באבדות.

הממשלה בעד – אבל דרעי מסתייג

לפי ההערכות, נתניהו צפוי לזכות ברוב תומך בקבינט, כשמרבית השרים יישרו קו עם עמדתו. עם זאת, ייתכנו הסתייגויות מכיוונו של שר החוץ גדעון סער, וכן מצד יו"ר ש"ס אריה דרעי – שאינו מכהן כשר, אך הוזמן לדיון ושב במיוחד מחופשתו בשווייץ כדי להשתתף בו.

אתר ynet דיווח כי דרעי פועל מאחורי הקלעים כדי לקדם פשרה בין עמדת נתניהו לזו של צה"ל, שתאפשר פעולה מדורגת מיידית, אך לא תוביל לכיבוש גורף של הרצועה בעת הזו.

דרעי יוביל לפשרה? ( צילום: כיכר השבת )

גיבוי אמריקאי

נתניהו קיבל אור ירוק מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ למהלך תקיף ברצועת עזה, והתיישר עם דרישות השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. בלשכת ראש הממשלה מדגישים כי בשלב זה לא ניתן לקדם עסקת חטופים, בין אם חלקית או מלאה, ומשוכנעים כי להמתין לכיתור ארוך כפי שמציע צה"ל עלול לסכן את חייהם, בשל סכנת רעב ומצוקה הולכת וגוברת.

במסגרת התוכנית, לאחר פינוי התושבים מהעיר עזה, יחל כיבושה המלא. כמו במבצעים קודמים, ישראל תמשיך לדחוק את התושבים דרומה, מתוך מטרה לעודד עזיבה מאזור הלחימה. התהליך החל עם אזהרות לתושבי שכונת זייתון להתפנות לכיוון אזור הומניטרי באל-מוואסי.

התוכנית כוללת תמרון של בין ארבע לשש אוגדות צה"ל למשך ארבעה עד חמישה חודשים, שיכלול את כיבוש העיר עזה ומחנות המרכז, תוך התמקדות מיוחדת בשמירה על חיי החטופים באזור, במאמץ גבוה להימנע מפגיעה בהם.