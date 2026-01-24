ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב לאפשר לנשיא המדינה יצחק הרצוג להיות נציגה הרשמי של ישראל בטקס השקת מועצת השלום של נשיא ארצות הברית טראמפ, שהתקיים בשבוע שעבר בדאבוס. כך חשף הערב (מוצאי שבת) ברק רביד בערוץ 12.

לפי הדיווח, בשבוע שעבר, בימים שלישי ורביעי, פנה הבית הלבן ללשכת ראש הממשלה והציע שהנשיא הרצוג יהיה הנציג הישראלי באירוע - מה שיכלול את הושבתו של הרצוג על הבמה לצד יתר המנהיגים ואת חתימתו על האמנה כיתר המוזמנים.

נתניהו, נזכיר, לא נסע להשתתף בטקס בשל צו המעצר הבינלאומי שהוצא נגדו בעקבות המלחמה. ברקע זה הציעו האמריקנים ללשכה שהרצוג יחליף את נתניהו. אבל נתניהו לפי הדיווח סירב.

עוד דווח, מפי גורמים המעורים בפרטים, כי התקיימו מספר שיחות בנושא בין הבית הלבן ובין לשכת ראש הממשלה, חלקן שיחות מתוחות ולא פשוטות.

אחד המקורות אמר לרביד כי ההתרחשות כולה גרמה למתיחות בין לשכת ראש הממשלה לבית הנשיא, ובין לשכת נתניהו לבית הלבן.

עד כשעתיים לפני תחילת הטקס ביום חמישי בבוקר נמשכו הדיונים בנושא, אבל נתניהו התמיד בסירובו.

נתניהו טען בין יתר טיעוני הסירוב, כך דיווח רביד, כי הוא - נתניהו - זה שהוזמן בידי הנשיא טראמפ להיות נציגה של ישראל במועצת השלום, ולכן הרצוג לא יכול להיות הנציג באירוע.

הסיבה שבגללה הבית הלבן החליט בסופו של דבר לא להתעמת עם נתניהו בנושא, כך לפי הדיווח, היא ההחלטה כי עדיף לשליחיו של הנשיא טראמפ, חתנו ג'ארד קושניר וסטיב וויטקוף, שבינתיים הגיעו הערב לישראל, להתמקד בנושא הלחץ על נתניהו לפתוח את מעבר רפיח. זה חשוב יותר לאמריקנים מאשר זהות מייצגה של ישראל בטקס.

יצויין כי לדיווח סירבו להגיב גם בלשכת נתניהו, גם בבית הנשיא וגם בבית הלבן בוושינגטון.