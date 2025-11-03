נתניהו: "דור הטיקטוק הוכיח את עצמו בקרב - אין יותר הכלה" 

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (שני) בכנס פורום מפקדי צה"ל בכירים במילואים, במעמד שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל, רא"ל אייל זמיר. בדבריו בפני עשרות הקצינים, הדגיש נתניהו כי מדינת ישראל משנה את תפיסת הפעולה שלה כלפי אויביה – "אין יותר הכלה, יש יוזמה והתקפה".

"אנחנו לא רק שינינו את המזרח התיכון – שינינו את עצמנו", אמר נתניהו בנאומו. "יש יוזמה ואקטיביות כל הזמן. אנחנו עושים את זה כי אנחנו יודעים מי אתם, ואיזה צבא מדהים יש לנו."

ראש הממשלה התייחס גם לדור הצעיר בשירות הסדיר והסדיר-מילואים, על רקע הטענות כי מדובר ב"דור טיקטוק" פחות מחויב:

"אמרו על הצבא הסדיר שזה 'דור הטיקטוק', אבל זה כבר ברור לכולם שזה לא נכון. גם הצבא הסדיר וגם המילואים שלנו התגלו שוב כצבא חזק, מסור ונחוש. האויבים שלנו טעו בנו – הם טעו בכם."

"מערך המילואים – לב לבו של הצבא"

נתניהו הדגיש את חשיבות מערך המילואים והצהיר על כוונת הממשלה לחזקו ולשפר את התנאים עבור החיילים ובני משפחותיהם:

"מערך המילואים הוא מרכיב יסודי, מרכיב ליבה. אנחנו צריכים צבא גדול, חזק וגם חכם," אמר. "נגדיל את השירות הסדיר, נחזק את מערך המילואים ונחזק גם את המשפחות, כי היום ברור – אין דבר כזה חייל מילואים שהוא יחידה נפרדת והמשפחה בצד. זו יחידה אחת."

לדבריו, ישראל לומדת לקחים מהשנה האחרונה ומתאימה את מבנה הכוחות והאימונים לאתגרים הביטחוניים החדשים.