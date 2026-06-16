מתווה הפשרה של נתניהו: הסערה החדשה שמרעידה את הליכוד

פריימריז הליכוד , המחשה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

המאבק על עתיד הבחירות המקדימות בליכוד מגיע לשלב מכריע: ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן מתווה פשרה חדש שיחליף את התוכנית המקורית לביטול מוחלט של הפריימריז והקמת ועדה מסדרת. המהלך מגיע לאחר שמבקר הפנים של המפלגה, עו"ד שי גלילי, קבע בדוח חריף כי ביטול הפריימריז אינו חוקי ללא הסכמת כלל חברי המפלגה.

על פי הפרסום ב-ynet, המתווה המסתמן כולל שינויים מהותיים במבנה הרשימה לכנסת: הרשימה הארצית תוארך עד למקום ה-40, כאשר מועמדי המחוזות ישובצו רק לאחר מכן. במקביל, מוצע לבטל את משבצות הייצוג המסורתיות – אישה, צעיר, חרדי, בן מיעוטים ועולה חדש – שהיו חלק בלתי נפרד ממנגנון הפריימריז בליכוד במשך שנים. בתמורה לוויתור על המשבצות, יקבל נתניהו תשעה שריונים אישיים ברשימה – שלושה בכל עשיריה. מהלך זה מעורר ביקורת בקרב חלק מחברי הכנסת, שרואים בו ניסיון לעקוף את הדמוקרטיה הפנימית במפלגה ולהעניק לראש הממשלה שליטה נרחבת בהרכב הרשימה.

אילוסטרציה ( צילום: גיל יערי\פלאש90 )

תמיכה מפתיעה של ראשי ערים

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המתווה זוכה לתמיכה מצד בכירים במפלגה, בהם יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס. גורמים בליכוד מעריכים כי התמיכה של ביבס – ושל ראשי ערים נוספים – נובעת מהאינטרס האישי שלהם לקבל שריון ברשימה, במיוחד לאור הציפייה שביבס יתפנה מתפקידו הנוכחי.

נתניהו מעוניין להכניס לרשימה מועמדים בעלי כישורים מגוונים, תוך דגש על פנייה לקהל הצעיר. המהלך נועד להתמודד עם אתגרי הסקרים והתחרות מימין, שמציגים תמונה מורכבת עבור הליכוד לקראת הבחירות הקרובות.

מכשול משפטי: דוח המבקר

המהלך נתקל בקשיים משפטיים משמעותיים. מבקר הפנים של הליכוד, עו"ד שי גלילי, קבע בדוח מיוחד כי דרישת נתניהו לביטול הפריימריז אינה חוקית ללא אישור חברי המפלגה. גלילי הבהיר כי "מדובר בהצעה שאיננה קבילה בעליל, טרם תתקבל הסכמה מפורשת ואישית מכלל חברי המפלגה".

המבקר הוסיף כי גם אם יוחלט לשנות את חוקת הליכוד כדי לבטל את הבחירות הפנימיות, מהלך כזה יוכל לחול רק על מערכות הבחירות הבאות, ולא על הבחירות הקרובות לכנסת. גם האפשרות החלופית של קבלת שריונים אישיים, לפי המבקר, מצריכה הליך של תיקון חוקה.

אולטימטום מיו"ר המרכז

במקביל, יו"ר מרכז הליכוד חיים כץ הציב אולטימטום לנתניהו להגיע להכרעות בנושא. כץ הבהיר כי אם לא יושג הסדר, הוא יכנס את המרכז להחלטה על אופן הבחירות המקדימות. המתח בין נתניהו לבין גורמים שונים במפלגה משקף את המורכבות של המאבק על דמוקרטיה פנימית בליכוד.

יצוין כי בעבר התעוררו מחלוקות דומות בליכוד סביב אופן עריכת הפריימריז. בבחירות הקודמות התגלו אי-סדרים בספירת הקולות, שהובילו לדרישות לספירה מחודשת ולביקורת על ניהול התהליך.

השאלה המרכזית כעת היא האם נתניהו יצליח לגבש קונצנזוס סביב מתווה הפשרה, או שהמפלגה תיאלץ לקיים פריימריז מלאים כמתוכנן. ההחלטה צפויה להשפיע באופן משמעותי על הרכב הרשימה של הליכוד לכנסת הבאה ועל מאזני הכוחות הפנימיים במפלגה.

עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו החלטות בנושא.