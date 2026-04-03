לראשונה מאז 22 בינואר, גוש מפלגות האופוזיציה משיג רוב של 61 מנדטים – כך עולה מסקר "מעריב" שנערך על ידי מכון לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4All. מנגד, הקואליציה הנוכחית יורדת ל-49 מנדטים בלבד, בעוד המפלגות הערביות שומרות על כוח יציב של 10 מנדטים.

על פי נתוני הסקר, השינוי במאזן נובע בעיקר מהיחלשות הליכוד ל-25 מנדטים ועוצמה יהודית ל-8, לצד התחזקות ש"ס ל-9 מנדטים. בגוש האופוזיציה נרשמת עלייה למפלגת "בנט 2026" שמגיעה ל-22 מנדטים, וכן למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט שמטפסת ל-14 מנדטים. גם יש עתיד מתחזקת ל-8 מנדטים.

יתר המפלגות בגוש האופוזיציה מציגות תמונה מעורבת: ישראל ביתנו והדמוקרטים נחלשות במנדט כל אחת, ומקבלות 8 ו-9 מנדטים בהתאמה. יהדות התורה עומדת על 7 מנדטים, בעוד חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות יחד 10 מנדטים.

עוד עולה מהסקר כי מספר מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה, בהן הציונות הדתית, כחול לבן, המילואימניקים ובל"ד.

במישור הציבורי, הסקר מצביע על ביקורת רחבה כלפי תקציב המדינה שאושר לאחרונה: 55% מהמשיבים סבורים כי התקציב נותן מענה לצרכים פוליטיים של הקואליציה, לעומת 20% בלבד הסבורים כי הוא משרת את צורכי המדינה. בקרב מצביעי האופוזיציה הנתון גבוה במיוחד ועומד על 84%, בעוד בקרב מצביעי הקואליציה הדעות חלוקות.

הסקר נערך בתאריכים 30–31 במרץ בקרב 500 משיבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, עם טעות דגימה מרבית של 4.4%.