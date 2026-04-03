הסקר שמדאיג את נתניהו: האופוזיציה עם 61 מנדטים - בלי המפלגות הערביות

לראשונה מאז ינואר מתהפך המאזן בין הגושים | בנימין נתניהו נחלש, נפתלי בנט ואיזנקוט מתחזקים | רוב הציבור: התקציב משרת צרכים פוליטיים (פוליטי)

גדי איזנקוט בריאיון באולפן 'כיכר'

לראשונה מאז 22 בינואר, גוש מפלגות האופוזיציה משיג רוב של 61 מנדטים – כך עולה מסקר "מעריב" שנערך על ידי מכון לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4All. מנגד, הקואליציה הנוכחית יורדת ל-49 מנדטים בלבד, בעוד המפלגות הערביות שומרות על כוח יציב של 10 מנדטים.

על פי נתוני הסקר, השינוי במאזן נובע בעיקר מהיחלשות הליכוד ל-25 מנדטים ועוצמה יהודית ל-8, לצד התחזקות ש"ס ל-9 מנדטים. בגוש האופוזיציה נרשמת עלייה למפלגת " 2026" שמגיעה ל-22 מנדטים, וכן למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט שמטפסת ל-14 מנדטים. גם יש עתיד מתחזקת ל-8 מנדטים.

יתר המפלגות בגוש האופוזיציה מציגות תמונה מעורבת: ישראל ביתנו והדמוקרטים נחלשות במנדט כל אחת, ומקבלות 8 ו-9 מנדטים בהתאמה. יהדות התורה עומדת על 7 מנדטים, בעוד חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות יחד 10 מנדטים.

עוד עולה מהסקר כי מספר מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה, בהן הציונות הדתית, כחול לבן, המילואימניקים ובל"ד.

במישור הציבורי, הסקר מצביע על ביקורת רחבה כלפי תקציב המדינה שאושר לאחרונה: 55% מהמשיבים סבורים כי התקציב נותן מענה לצרכים פוליטיים של הקואליציה, לעומת 20% בלבד הסבורים כי הוא משרת את צורכי המדינה. בקרב מצביעי האופוזיציה הנתון גבוה במיוחד ועומד על 84%, בעוד בקרב מצביעי הקואליציה הדעות חלוקות.

הסקר נערך בתאריכים 30–31 במרץ בקרב 500 משיבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, עם טעות דגימה מרבית של 4.4%.

37
חבל שהציונות הדתית נחלשת בסקרים. זה הזמן לאיחוד כוחות בשביל ארץ ישראל ותורת ישראל, בלי חשבונות פוליטיים
ידידיה
ארץ ישראל והתורה הסתדרו יופי גם בלי מפלגות
חוויאר
36
מרן תמיד אמר שצריך כוח למפלגה שתדאג לחלשים ולמסורת התקציב אולי קשה אבל ש"ס היא הכתובת היחידה לכל יהודי ספרדי
הספרדי שחזר הביתה
35
זה נקרא אפקט הבומרנג סקרים טובים מדי גורמים לבוחרים להגיד הם יסתדרו בלעדיי או לעבור למפלגות קטנות ואז המפלגה הגדולה קורסת בסוף המנדט נמצא בקלפי לא בסטטיסטיקה של הטלוויזיה
אלי
34
לפי חובת ההשתדלות אסור לסמוך על הנס ובוודאי לא על סקרים שהם משענת קנה רצוץ ככל שיש יותר רפיון בגלל סקרים מחמיאים כך הישועה מתרחקת רק עבודה מאומצת בליווי תפילה מביאה תוצאה
חנניה
33
הסקרים האלו זה רק דיבורים באוויר כלאם פאדי מי שמאמין לסקרים נשאר בבית לאכול קוסקוס ובסוף בוכה מי שעובד עם הלב ומזיע בשביל הנשמה הוא זה שמביא את הברכה בסוף
מסי
זה אפילו לא סקרים! זה רמאות ושקר, כמה עוד צריך בשביל ללמוד שהם ממציאים ומשקרים!!!
דודי
32
צריך אחריות הסקרים הם כלי שרת בידי מי שרוצה להחליש אותנו ניסיון העבר מלמד שרק עבודה מאומצת קול אחרי קול בנאמנות לדרך, היא שמביאה את ההישג אסור להסתנוור מהמספרים בפריים-טיים צריך להסתכל על המציאות בעיניים ולעמול למען עם ישראל
ישעיה
31
מה אתם מתייחסים בכלל לסקרים לא רלוונטים, שנעשים היום? שכחתם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם עבור עם ישראל?
הודו לה'
30
רק הסקרים של מומו פילבר אמיתיים כבר הוכח שהחשבון שלהם (מעריב וחבריהם) מוטעה ומטעה
משה
29
אני זוכר איך הקמנו את ש"ס מאפס כשהסוקרים צחקו עלינו ואמרו שלא נעבור את אחוז החסימה בעירוני ירושלים אם היינו מאמינים להם לא הייתה קמה המהפכה הספרדית לא חיכינו לסקרים עלינו במדרגות קומה אחרי קומה מי שמאמין לסקרים מוותר על המאמץ ומי שמוותר על המאמץ מפסיד את המערכה צאו לרחובות
ראובן
28
בבריאות כמו בפוליטיקה אם תסמוך רק על בדיקות שטחיות ולא תרד לעומק השטח תפספס את הבעיה הסקרים הם כדור הרגעה מסוכן שגורם לפעילים לנוח אנחנו צריכים להיות ב'מצב חירום' עד שנסגרות הקלפיות
אוריאל

