העיתון האיטלקי "איל פוליו" פרסם הצהריים (שלישי) דיווח יוצא דופן על פגישה חשאית שהתקיימה במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות. על פי הפרסום, נתניהו נפגש עם סדאם חפתר, בנו של הגנרל חליפה חפתר השולט במזרח לוב.

לפי הדיווח, חפתר הבן נחת באמירויות כעשרים דקות בלבד לאחר נחיתתו של ראש הממשלה הישראלי. הפרסום מצטרף לשורת דיווחים קודמים לאורך השנים על מגעים אפשריים בין גורמים בישראל לבין מחנהו של חפתר, כולל טענות על נחיתת מטוסים מצידו בנתב"ג ב-2021.

הביקור החשאי של נתניהו באיחוד האמירויות התקיים ביום ראשון האחרון. לשכת ראש הממשלה אישרה כי רעייתו הצטרפה אליו וכי הוא נועד רשמית עם נשיא האמירויות, מוחמד בן זאיד. על פי הודעת הלשכה, הפעילות הדיפלומטית התמקדה בחיזוק היחסים האסטרטגיים בין שתי המדינות ובסוגיות הנוגעות לאתגרים האזוריים המשותפים.

בפגישה עם נשיא האמירויות לקחו חלק בכירים במערכת הביטחון, ובכללם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. במקביל, סוכנות הידיעות AP דיווחה כי במהלך הפגישה עם מנהיג האמירויות, ביקש נתניהו מבן זאיד להכחיש דיווח קודם שלפיו האחרון התריע בפניו על איומים טרם מתקפת 7 באוקטובר.

לוב נמצאת בשיתוק פוליטי עמוק מזה למעלה מעשור, מאז נפילת משטרו של מועמר קדאפי ב-2011 לאחר 42 שנות שלטון. קריסת המשטר השאירה ואקום שלטוני שמילאו מיליציות חמושות וארגוני טרור. מאז 2014 המדינה מחולקת למעשה בין שתי ממשלות יריבות: ממשלה רשמית המוכרת על ידי האו"ם שיושבת בבירה טריפולי שבמערב ונתמכת בידי טורקיה וקטאר, וממשלה מקבילה במזרח המדינה שבירתה הלא-רשמית היא בנגזי.

הממשלה במזרח לוב מונהגת בפועל על ידי הגנרל חליפה חפתר ונהנית מחסותן ועידודן של מדינות כמו מצרים, רוסיה, צרפת ואיחוד האמירויות. זירה זו ידעה בעבר טלטלות מדיניות סביב ניסיונות התקרבות לישראל, כדוגמת החשיפה ב-2023 של שר החוץ דאז אלי כהן על פגישתו עם שרת החוץ הלובית מהמחנה היריב, אירוע שהוביל בסופו של דבר להדחתה מתפקידה.

השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי בעקבות הפרסום על הביקור של נתניהו באמירויות. לטענת השב"כ, הפרסום היווה עבירת צנזורה חמורה שסיכנה את ביטחונו של ראש הממשלה וחשפה שיטות פעולה של השירות. "פרסום הביקור בשלב בו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה, למבצע ולכוחות בשטח", נמסר מהשב"כ.

נתניהו הגיב בחריפות לדיווחים על ניסיון לקבל הכחשה מנשיא האמירויות. על פי הודעה רשמית שפרסמה לשכת ראש הממשלה, הביקור עצמו התקיים בהזמנתו האישית של נשיא איחוד האמירויות. בתגובה ישירה לפרסומים, הבהיר נתניהו בנחרצות: "פייק ניוז. הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים".

גם סוכנות הידיעות הממלכתית של איחוד האמירויות פרסמה אישור רשמי לקיום הפגישה החשאית, תוך הדגשה כי השניים דנו ביחסים הבילטרליים ובדרכים להעמקתם. הדיווח האיטלקי על הפגישה עם בנו של הגנרל הלובי טרם זכה לאימות ממקורות נוספים.