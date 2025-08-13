נתניהו: "השגנו ניצחונות כבירים מול חמאס, חיזבאללה ואיראן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (רביעי) דברים באירוע של רשת החדשות האמריקנית NEWSMAX, והתייחס להישגי ישראל בזירות השונות.

"אנחנו השגנו ניצחונות גדולים מול חמאס, חיזבאללה, המשטר הרצחני של אסד בסוריה, איראן וגורמי טרור נוספים," אמר נתניהו. לדבריו, ההישגים הושגו בזכות שיתוף הפעולה בין זרועות הביטחון – צה"ל, המוסד והשב"כ – שכל אחד מהם פעל בתחומו ובגזרתו. נתניהו הדגיש כי הפעולות הללו בוצעו בהתאם להנחיות הדרג המדיני והחלטות הממשלה, "כפי שנדרש במדינה דמוקרטית".

נתניהו בנאומו ( צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ. )

ראש הממשלה הוסיף בנאומו התייחסות לכל אנשי יהצבא לשעבר המותחים ביקורת על הממשלה בקביעות.

תחילה אמר: "אני רוצה לומר משהו על תופעת 'הלשעברים', אלה אנשים שהובילו את זרועות הביטחון בישראל. אני שירתי עם חלק מהם, ועם חלק אחר עבדתי כראש ממשלה, במהלך 18 שנותיי כראש ממשלת ישראל"

הוא הדגיש: "יש לי הערכה גדולה מאוד לתרומה שלהם, כל אחד בתחומו, גם לגבורה בשדה הקרב, להקרבה. ואני חושב שהאנשים אלה שהיו מופת לאנשים אחרים, עשו דברים חשובים מאוד למדינת ישראל"

רה"מ הוסיף בציניות: "אבל משהו קרה בצאתם מהשירות. משהו קרה. והדבר לא קרה באופן אישי, הוא קרה באופן מערכתי. בהדרגה בשנים הללו, יצאה מילה אחת מהלקסיקון של צבא ההגנה לישראל, והמילה הזאת היא ׳ניצחון׳. ואנחנו מחזירים את המילה הזאת, משום שבלעדיה אין משמעות לקיום שלנו כאן. או שאנחנו מנצחים, או שאלה שבאים לכלותנו ינצחו. אנחנו מנצחים"

הוא הדגיש: "אבל מה שקרה הוא שאנשים שחדלו להאמין בניצחון, התחילו להאמין בחיזיון השווא הזה, ונסחפו לתוך תנועות פוליטיות קיצוניות, שמערערות את עצם הרוח של הלוחמה, שמערערות את הנכונות להילחם עד כלות ועד הניצחון, מתוך מחשבה שזה פסול ולא יתן שום דבר. אני מצר פה על מה שקרה לאנשים האלה, שמאוד הערכתי אותם בזמן שירותם. אני לא אוותר על הניצחון, עם ישראל לא יוותר על הניצחון, הלוחמים שלנו לא מוותרים על הניצחון - ואנחנו משיגים את הניצחון על אויבינו״.