סקר מפתיע: 59% מהציבור סבורים שנתניהו צריך לפרוש מהפוליטיקה

ארבעה חודשים לפני הבחירות, סקר שפורסם בסוף השבוע בחדשות 12 מציג תמונה מורכבת עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו: רוב הציבור סבור שעליו לפרוש מהפוליטיקה ולא להתמודד בבחירות הקרובות. על פי תוצאות הסקר, 59% מהנשאלים השיבו כי נתניהו לא צריך להתמודד בבחירות, לעומת 33% שסבורים שכן צריך, ו-8% שהשיבו "לא יודע".

הנתון המפתיע ביותר עולה מבחינת מצביעי גוש נתניהו עצמו: 11% מהם השיבו שהוא לא צריך להתמודד בבחירות. הממצא מעיד על סדקים מסוימים גם בקרב בסיס התמיכה המסורתי של ראש הממשלה, על רקע המתיחות המתמשכת בזירה הפוליטית והביטחונית.

הסקר בחן גם את שאלת היורש הפוטנציאלי להנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו. במקום הראשון עומד ניר ברקט עם 18% מהתמיכה, ואחריו שר המשפטים יריב לוין עם 9%, שר הביטחון ישראל כ"ץ עם 7%, ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה עם 6%. בהמשך הרשימה: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן עם 4% בלבד, השר אלי כהן, ובתחתית שר הביטחון לשעבר יואב גלנט עם 1% בלבד. 17% מהנשאלים השיבו "לא יודע".

בנושא ההסכם בין ארה"ב לאיראן, שני שלישים מהציבור (67%) טוענים שההסכם רע לישראל, לעומת 9% בלבד שהשיבו שההסכם "טוב לישראל", ו-24% שהשיבו "לא יודע". בקרב מצביעי הקואליציה 67% השיבו שההסכם רע לישראל, ובקרב מצביעי האופוזיציה אף 79% השיבו כך - נתון המעיד על קונצנזוס רחב בציבור הישראלי בנושא זה.