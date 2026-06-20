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בחירות 2026

סקר מפתיע: 59% מהציבור סבורים שנתניהו צריך לפרוש מהפוליטיקה

59% מהציבור סבורים שראש הממשלה לא צריך להתמודד בבחירות • ניר ברקט מוביל בסקר יורשים עם 18% | ארבעה חודשים לבחירות (פוליטי מדיני)

19תגובות
רה״מ נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ארבעה חודשים לפני הבחירות, סקר שפורסם בסוף השבוע בחדשות 12 מציג תמונה מורכבת עבור ראש הממשלה : רוב הציבור סבור שעליו לפרוש מהפוליטיקה ולא להתמודד בבחירות הקרובות. על פי תוצאות הסקר, 59% מהנשאלים השיבו כי נתניהו לא צריך להתמודד בבחירות, לעומת 33% שסבורים שכן צריך, ו-8% שהשיבו "לא יודע".

הנתון המפתיע ביותר עולה מבחינת מצביעי גוש נתניהו עצמו: 11% מהם השיבו שהוא לא צריך להתמודד בבחירות. הממצא מעיד על סדקים מסוימים גם בקרב בסיס התמיכה המסורתי של ראש הממשלה, על רקע המתיחות המתמשכת בזירה הפוליטית והביטחונית.

הסקר בחן גם את שאלת היורש הפוטנציאלי להנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו. במקום הראשון עומד ניר ברקט עם 18% מהתמיכה, ואחריו שר המשפטים יריב לוין עם 9%, שר הביטחון ישראל כ"ץ עם 7%, ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה עם 6%. בהמשך הרשימה: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן עם 4% בלבד, השר אלי כהן, ובתחתית שר הביטחון לשעבר יואב גלנט עם 1% בלבד. 17% מהנשאלים השיבו "לא יודע".

בנושא ההסכם בין ארה"ב לאיראן, שני שלישים מהציבור (67%) טוענים שההסכם רע לישראל, לעומת 9% בלבד שהשיבו שההסכם "טוב לישראל", ו-24% שהשיבו "לא יודע". בקרב מצביעי הקואליציה 67% השיבו שההסכם רע לישראל, ובקרב מצביעי האופוזיציה אף 79% השיבו כך - נתון המעיד על קונצנזוס רחב בציבור הישראלי בנושא זה.

בנימין נתניהודונלד טראמפסקרבחירות 2026

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15
לא נמאס כבר מהסקרים האלה??? יש אחוז הרבה יותר גבוה בציבור שרוצה שהסקרים האלו וערוץ 12 יעופו מחיינו מאשר שביבי יעשה זאת.
שחר
14
חחחחחחחחחח סקר ערוץ 12
חנן
13
וסקר אפשר לקיים סקר מי זה ערוץ 12? האם הוא שמאלני או ימני, אפשר?
אבי
12
סוס מת
ברור
4 שנים גרועות ככ ...עולם התורה נרדף..אין תקציבים..יש מלחמות מול כל העולם...הפגנות מבפנים...ביבי לך הביתה
יפה
אתה כפוי טובה מגעיללל אתה רואה רק את החסרונותתתת כל בן אדם יש לו מה לשפר הוא לא המשיחחח ואי אפשר לסמוך עליו אבל כל מה שהוא עשה למדינה הזאת צריך להעריךך כל היום צועקים עליו רוצים להרוג אותווו והוא ממשיך לחשוב רק על התושביפם בישראל ועל האויבים המסוכניםםם אז דיי לקטררר
אאא
אתה תלך
אמן סלה ועד
11
כל העולם בטוח שנתניהו ייבחר שוב ורק באתר הזה לא יודעים??? תפרסמו את הסקרים הנכונים של ערוץ 14 וערוץ 24
מיכלי
10
זה כולל את הערבים והשמאל גם את אייזנקוט רוב לא רוצים מסתכלים על הציבור המצביעים שלך ולא כל הציבור ו2 איך אמר לפיד אנחנו הרוב רק לא בקלפי
אבי
9
צריך להתבייש להביא סקר ששיך לערוץ אלגגזירה .. ז
אבי
8
סקר של ערוץ 12 לא אמין בעיניי
אבי
7
ברקת
ניר
6
"שני שלישים מהציבור (67%) טוענים שההסכם רע לישראל" חחחחחחחח🤣 לא ראו את ההסכם לא יודעים במה מדובר, אבל יודעים שזה רע לישראל כי כך קבע ערוץ 13🤣🤣🤣🤣
😊

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