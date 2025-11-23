ראש הממשלה נתניהו בהצהרה מיוחדת הערב לאחר הפגיעה הקשה בארגון הטרור חיזבאללה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (ראשון) לחיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה בפועל, הית'ם עלי טבטבאא׳י, והבהיר כי החיסול מגיע כחלק ממדיניות ברורה למניעת שיקום הארגון.

נתניהו תקף בחריפות את המחבל שחוסל: טבטבאא׳י היה "רב מרצחים, שידיו מגואלות בדם ישראלים ואמריקנים".

ראש הממשלה הזכיר את חומרת האיום שהיווה טבטבאא׳י, והצביע על כך שארצות הברית הציעה פרס של חמישה מיליון דולר עבור מידע שיוביל ללכידתו.

התחמשות מחדש – הקו האדום של ישראל

לדברי נתניהו, טבטבאא׳י הוביל לאחרונה את מאמצי ההתחמשות מחדש של חיזבאללה לאחר הפגיעות שספג הארגון במבצעים קודמים.

נתניהו הדגיש כי ישראל לא תאפשר ניסיונות אלה: "ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לשקם את כוחו".

בסיום דבריו, שיגר ראש הממשלה מסר ישיר לממשלת לבנון: הוא מצפה "שממשלת לבנון תפעל לפרק את הארגון מנשקו".

עוד אמר ראש הממשלה: "אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על החלטתו להוציא את ארגון "האחים המוסלמים" אל מחוץ לחוק"