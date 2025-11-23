כיכר השבת
דריכות ביטחונית

הסלמה בצפון | נתניהו מבטיח: "ישראל לא תאפשר לחיזבאללה להשתקם"

ראש הממשלה נתניהו מוסר הצהרה מיוחדת לציבור בה וא מתייחס לחיסול רמטכ"ל חיזבאללה: תהליך ההסלמה בצפון: צה"ל וחיזבאללה ממשיכים בהיערכות ובתקיפות הדדיות על רקע ההצהרות של הרמטכ"ל זמיר כי צה"ל ימנע מהארגון להתעצם מחדש (מדיני פוליטי)

7תגובות

בהצהרה מיוחדת הערב לאחר הפגיעה הקשה בארגון הטרור

ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ.)

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (ראשון) לחיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה בפועל, הית'ם עלי טבטבאא׳י, והבהיר כי החיסול מגיע כחלק ממדיניות ברורה למניעת שיקום הארגון.

נתניהו תקף בחריפות את המחבל שחוסל: טבטבאא׳י היה "רב מרצחים, שידיו מגואלות בדם ישראלים ואמריקנים".

ראש הממשלה הזכיר את חומרת האיום שהיווה טבטבאא׳י, והצביע על כך שארצות הברית הציעה פרס של חמישה מיליון דולר עבור מידע שיוביל ללכידתו.

התחמשות מחדש – הקו האדום של ישראל

לדברי נתניהו, טבטבאא׳י הוביל לאחרונה את מאמצי ההתחמשות מחדש של חיזבאללה לאחר הפגיעות שספג הארגון במבצעים קודמים.

נתניהו הדגיש כי ישראל לא תאפשר ניסיונות אלה: "ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לשקם את כוחו".

בסיום דבריו, שיגר ראש הממשלה מסר ישיר לממשלת לבנון: הוא מצפה "שממשלת לבנון תפעל לפרק את הארגון מנשקו".

עוד אמר ראש הממשלה: "אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על החלטתו להוציא את ארגון "האחים המוסלמים" אל מחוץ לחוק"

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
6
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
5
אז מה עכשיו? שוב נשמע אזעקות ונרד למקלטים?
יוחנן
4
הגיע הרגע להכות בכל הכוח לפרק את מערכי חמאס בעזה ובלבנון עד היסוד למחוץ את הנהגת הטרור ולחסל כל יכולת שלהם לאיים שוב על אזרחי ישראל
יאיר
3
מול ראשי הטרור של חמאס בעזה ובלבנון ישראל חייבת לעבור למוד של פעולה מלאה סיכול ממוקד פירוק תשתיות ריסוק יכולות ניטרול מוקדי שליטה אין יותר מרחב לחמלה מול מי שמקדשים שפיכות דמים
דניאל
2
למה לתת כותרת 'הסלמה בצפון' וסתם להלחיץ את הציבור,אף גורם רשמי לא אמר הסלמה ומה שאמרו זה שיגרה..אז למה סתם דרמה..
א.א
1
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע. תפילת רבים מסוגלת לשנות מהלכים של עולם נייחד את קריאת פרקי התהילים להחזרת החללים החטופים ולהצלחת החיילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל׳, קמ״ב. יהי רצון שתעלה תפילתנו לרצון לפני אדון כל
עוזיאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר