ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (רביעי) בוועידת השלטון המקומי, ונשא נאום תקיף וממושך שבו חשף פרטים דרמטיים על קבלת ההחלטות מול הממשל האמריקני ומול האיומים בצפון ובדרום. במוקד דבריו התייחס נתניהו לתקיפה הישראלית באיראן, מבצע "עם כלביא", וחשף באופן חסר תקדים את מערכת היחסים והתיאום מול הבית הלבן.

נתניהו הבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי ישראל פועלת מתוך עצמאות ביטחונית מוחלטת בכל הנוגע לאיום האיראני, וכי הוא סירב לקבל תכתיבים או לבקש אישורים מבעלת הברית הגדולה ביותר של ישראל, גם כאשר מדובר בנשיא דונלד טראמפ.

לדברי ראש הממשלה, בדבריו שצוטטו בערוץ 14, ההחלטה לפעול ישירות על אדמת איראן התקבלה מתוך הבנה אסטרטגית כי מדובר בראש התמנון ולא רק בשלוחותיו. נתניהו שיתף את הנוכחים בוועידה בדיאלוג שקיים עם הנשיא האמריקני לקראת המבצע ההיסטורי, וציין כי "לא ביקשתי רשות מטראמפ לתקיפה באיראן – הודעתי לו".

נתניהו הוסיף ותיאר לפי הדיווח את חילופי הדברים באותן שעות גורליות: "אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. לשמחתי, הוא גם הצטרף לקראת הסוף". הדברים הללו שופכים אור על מרחב התמרון המדיני של ישראל, ועל הנחישות הישראלית לפעול נגד איראן גם במחיר של חילוקי דעות פוטנציאליים עם וושינגטון, דבר שמסביר את עוצמת התגובה הישראלית ואת השינוי באסטרטגיית ההרתעה באזור.

מעבר לחזית האיראנית, נתניהו התייחס בהרחבה למציאות הביטחונית החדשה שנוצרה בגבול הצפון, והצהיר באופן חד-משמעי כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מהישגיה הקרקעיים בדרום לבנון. נתניהו הסביר כי הנוכחות הצבאית הנוכחית מעבר לגבול היא קריטית לביטחון תושבי הגליל, וכי מדובר ברצועת ביטחון חיונית שתמנע כל אפשרות של פלישה עתידית.

"ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון כל עוד אני מכהן בתפקיד", הכריז ראש הממשלה, והדגיש את החשיבות האסטרטגית של המהלך: "יש שם היום רצועת ביטחון שאינה מאפשרת לחיזבאללה לפלוש לגליל, כי זו הייתה התוכנית". לדבריו, הנוכחות הפיזית של כוחות צה"ל בשטח היא הערובה היחידה לכך שארגון הטרור השיעי לא יוכל לשחזר את מראות השביעי באוקטובר ביישובי הצפון.

נתניהו חזר בדבריו לימיה הראשונים של המלחמה, וביקש להעניק לצופים מבט רחב על הראייה האסטרטגית שהובילה את הקבינט מתחילת הדרך. הוא הסביר כי כבר באוקטובר 2023 היה ברור לו שמדובר במערכה רחבה בהרבה מאשר עימות מקומי מול ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. "חשבתי שאנחנו נלחמים באיראן ושלוחותיה, בציר האיראני, ושצריך לטפל בו שלב אחר שלב", סיפר נתניהו, כשהוא מנמק את ההחלטה לנהל את המערכות בצורה מדורגת ומחושבת, תוך ריכוז מאמצים בכל פעם בחזית אחרת כדי לאפשר לצה"ל להשיג הכרעה ברורה ולא להיגרר למלחמה כוללת ובלתי נשלטת בבת אחת.

חלק משמעותי מנאומו של ראש הממשלה הוקדש ללחצים הכבדים שהופעלו עליו, הן מבית והן מחוץ, לעצור את התמרון הקרקעי ברצועת עזה לפני השלמת המשימה ברפיח ובציר פילדלפי. נתניהו חשף את הצעות הפשרה שהונחו על שולחנו, הצעות שלדבריו היו משאירות את חמאס עם יכולות שלטוניות וצבאיות ומסכנות את עתיד המדינה. "הופעל עליי לחץ כבד שלא להיכנס לרפיח ולוותר על האחיזה בציר פילדלפי", שיתף נתניהו, ופירט את המתווה שלדבריו ניסו לכפות על ישראל: "נישאר עם אפס אחוז מרצועת עזה, נקבל את החטופים, זה יהיה ניצחון, אנחנו נמסגר את זה כניצחון". ראש הממשלה תקף את הגישה הזו וכינה אותה "ניצחון ממוסגר" בלבד, שמשמעותו האמיתית היא כניעה והפסד אסטרטגי בטווח הארוך.

נתניהו המשיך ותיאר את העמידה האיתנה שלו מול האזהרות החריפות שהגיעו מצד הממשל האמריקני באותם ימים, כאשר בוושינגטון איימו כי כניסה לרפיח תוביל לעצירה מוחלטת של משלוחי הנשק והתחמושת לישראל. נתניהו סיפר כי הבהיר לאמריקנים שישראל לא תעצור בשום מחיר, גם אם תישאר לבדה במערכה. "אין לנו ברירה, אנחנו ניכנס, ואם צריך נילחם בציפורניים שלנו", שיחזר ראש הממשלה את תשובתו הנחרצת לבכירי הממשל בארה"ב. הוא חתם את נאומו בהצגת תמונת המצב הנוכחית ברצועה, המוכיחה לשיטתו כי ההתעקשות השתלמה: "רצו שנישאר עם אפס אחוז מרצועת עזה. היום אנחנו יושבים בכמעט 70% מהרצועה וחונקים את חמאס".