ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (רביעי) במרכז לתיאום צבאי-אזרחי בקריית גת - המכונה "המפקדה האמריקאית בתוך שטח ישראל".

ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר ועם הגנרל פטריק פרנק, והתרשם מהעבודה המשותפת הישראלית-אמריקנית לקידום ויישום מתווה הנשיא טראמפ.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במהלך ביקורו: ״אני שמח לארח פה בקריית גת את ידידינו האמריקנים. הם עובדים ביחד איתנו על תוכנית להשיג עזה אחרת, עזה שלא תהווה איום על ישראל יותר". לדבריו: "המרכיב הראשון זה כמובן הביטחון, והאחריות הביטחונית על שמירת כוחותינו וחופש הפעולה שלנו. זה דבר שהוא מקובל ואנחנו גם עושים את זה. זה חשוב, זה מרכיב יסודי".

רה"מ הוסיף וטען כי "באותה מידה אנחנו רוצים להביא לכך שבסוף היעד שהנשיא טראמפ ואנחנו סיכמנו עליו, בהסכמה של אחרים, של פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה יושג. ועל זה אנחנו עובדים בשלבים, ביחד עם מרכיבים אחרים של התוכנית".

נתניהו הדגיש "אני מאמין שבשיתוף פעולה עשינו כבר דברים שהדהימו את העולם - גם באיראן, גם בשחרור חטופינו החיים, שאף אחד לא האמין שנצליח. יש פה מאמץ אמיתי בשיתוף פעולה, עם שמירה של הביטחון בידינו, להשיג תוצאות שאולי אף אחד לא האמין שנשיג, אנחנו רוצים לנסות".

וסיים: "הנשיא טראמפ אמר את זה בצורה פשוטה, או שנשיג את זה בדרך הקלה, כך אנחנו מקווים. או שנצטרך להשיג את זה בדרך הקשה, אבל אנחנו נשיג את מה שאנחנו מחפשים להשיג״.

לראש הממשלה התלוו ראש הסגל צחי ברוורמן, הרמטכ״ל רא״ל אייל זמיר, ראש השב״כ דוד זיני, מזכירו הצבאי אלוף רומן גופמן, מפקד מפקדת התיאום, אלוף יקי דולף ובכירי צה״ל.