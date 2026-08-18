בנט וניסן זאבי ( צילום: ביחד )

יו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, הודיע היום (שלישי) על הצטרפותו של ניסן זאבי לרשימת המפלגה לכנסת ה-26. זאבי, חבר קיבוץ כפר גלעדי הסמוך לגבול לבנון, הוא מוביל המאבק לשיקום קו העימות בצפון ומייסד תנועת 'הביתה - חוזרים לגליל' ו'לובי 1701'. בתוך כך, חילי טרופר הצהיר לראשונה כי לא ישב בממשלה תחת נתניהו.

ההצטרפות מגיעה על רקע מאמציו של בנט לחזק את רשימת המפלגה בדמויות בעלות ניסיון עשייה ממשי. בשבועות האחרונים הצטרפו לרשימה גם ח"כ איתן גינזבורג, שר התקשורת לשעבר שעזב את מפלגת 'כחול לבן', וכן מתי גיל, מנכ"ל AION Labs ויזם ההייטק. 400 ימי מילואים בזמן שהמשפחה פונתה ניסן זאבי, דור שלישי לחלוצי ההתיישבות בגליל, שירת מאז ה-7 באוקטובר למעלה מ-400 ימי מילואים כחבר כיתת הכוננות בקיבוץ, בזמן שמשפחתו פונתה מהבית. במהלך המלחמה הקים את תנועת 'הביתה - חוזרים לגליל' ואת 'לובי 1701' במטרה לייצג את תושבי הצפון במאבקם להשיב את הביטחון ולפתח את חבל הארץ. "הוא לא הלך ורצח": בנט נשאל על ההאשמות נגד נתניהו וזה מה שענה דוד הכהן | 17:01 זאבי שימש כיועץ בכיר למספר שרים וחברי כנסת בממשלות ישראל. בהמשך עבר למגזר העסקי ומילא תפקידי ניהול בכירים בתחומי ההשקעות והחדשנות.

נפתלי בנט ( צילום: Sraya Diamant/Flash90 )

"הממשלה התנתקה מהגליל"

בנט מסר על ההצטרפות: "אני גאה לצרף את ניסן, לוחם ויזם בנשמתו, לנבחרת התיקון של מדינת ישראל. ניסן נלחם באופן מעורר השראה כבר 3 שנים - תחילה על הבית, ואחר כך לשיקום הצפון כולו. את הרוח האיתנה שהכניס לצפון מאז ה-7.10, ניסן יביא לנבחרת התיקון של המדינה. זו גם הנבחרת שתדע לפתח את הצפון, להשיב את אמון התושבים ולהבטיח את ביטחונם ושגשוגם".

זאבי עצמו הבהיר את מניעיו להצטרפות: "אחרי שלוש שנים של מאבק על הבית, 400 ימי מילואים וממשלה שהתנתקה מהצפון, הבנתי שאי אפשר עוד לעמוד מהצד – הגיע הזמן להיכנס לזירה, לייצג את קו העימות במקום שבו מתקבלות ההחלטות על העתיד שלנו ולדאוג לגליל מבפנים".

זאבי הוסיף: "אני מצטרף לנפתלי בנט כי מדינת ישראל זקוקה עכשיו למנהיג עם ניסיון, יכולת ניהול ובעיקר יכולת ביצוע. הוא היה איתנו כאשר הממשלה התנתקה מהגליל ומתושביו, והוא מגיע עם תוכניות עבודה שרק מחכות ליישום ולביצוע. אני נכנס לפוליטיקה כדי להיות הקול של תושבי הצפון, להחזיר את התקווה, לחזק את הגבולות ולבנות את הבית שלנו מחדש".