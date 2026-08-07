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עימות סוער בירושלים

"הבת שלי נרצחה בגללכם": אביה של שני לוק הי"ד תקף את מירי רגב בשוק

ניסים לוק, אביה של שני לוק הי"ד שנרצחה ב-7 באוקטובר, התעמת עם שרת התחבורה בשוק מחנה יהודה • "3,000 נרצחים בגללכם, תמשיכו לחייך" | העימות הסוער (בארץ)

21תגובות
רגב (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

עימות סוער התרחש בשוק מחנה יהודה בירושלים, כאשר ניסים לוק, אביה של שני לוק הי"ד שנרצחה באכזריות ב-7 באוקטובר ונחטפה לרצועת עזה, התעמת עם שרת התחבורה מירי רגב שביקרה במקום במסגרת קמפיין הפריימריז שלה בליכוד.

בסרטון שפרסם יאיר אנסבכר ברשתות החברתיות, נראה האב לובש חולצת מפלגת "אורות השחר" וצועק לעבר השרה רגב: "אתם גרמתם ל-7 באוקטובר. תתביישו לכם, הליכוד. הבת שלי שני לוק נרצחה בגללכם. תתביישו לכם. 3,000 נרצחים בגללכם, תמשיכו לחייך".

השרה רגב, מצידה, הפנתה את גבה והמשיכה להצטלם עם תומכים שהיו במקום, ולאחר מכן נכנסה לרכב הקמפיין שלה ועזבה את האזור.

"אתם מימנתם את החמאס"

"הם מימנו את החמאס", המשיך האב בטענותיו כלפי הליכוד. כשאחד מתומכיה של רגב שאל אותו "מה זה קשור אליה", השיב לו לוק: "תתביישו. לבת שלך יורדות דמעות שהיא שומעת את הקול של הבת שלי".

אותו תומך של רגב האשים את לוק בפרובוקציות. כשהאב אמר לו כי "אתם מימנתם את חמאס", הטיח בו התומך: "אתה מימנת את החמאס. אתה, ובנט, וליברמן, ולפיד, וכל המטומטמים".

לוק זעם, ככל הנראה על רקע ההסכם של מועצת השלום עם חמאס ברצועת עזה: "תעשו הגירה מעזה, חתמתם על הסכם להעביר את עזה לאחים המוסלמים". תומך הליכוד, מנגד, אמר לו: "רק ביבי יודע מה יהיה. לא אתה, לא אני ולא אף אחד".

האשמות קשות כלפי ההנהגה

לוק המשיך והאשים: "נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, סטרוק, סער ולוין העבירו את החוק שחבל עזה עוברת לאחים המוסלמים. ואתה חושב שזה טוב? אז מה אתם עושים? תתביישו לכם. הליכוד הולך לקרוס. אתם לא ימין, אתם שמאל".

העימות הסוער משקף את הכאב והזעם של משפחות החטופים והנרצחים מ-7 באוקטובר, שחלקן מאשימות את ההנהגה הפוליטית באחריות לאירועים הטראגיים. שני לוק הי"ד נרצחה באכזריות במהלך הטבח בדרום, וגופתה נחטפה לרצועת עזה.
מירי רגבשוק מחנה יהודהפריימריז בליכוד7 באוקטובריאיר אנסבכרשני לוק

21 תגובות

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15
וואלה צודק, רק בן גביר
יעקב
גם אן גביר היה הממשלה הזו - וכמה פלוגות הוזזו ליו״ש כי פחדו מהבלאנים שלו בשמחת תורה. לא אומר שהוא אשם אבל לגמרי הפוקוס שלו היה במקום אחר ואחראי על 7.10 כמו כל הממשלה
ארי
14
אי אי אי איזה שטיפת מוח עושים לעם ישראל כולם יודעים מה נכון לעשות רק השנאה מוציאה אותם מדעתם
משה
13
ה 7.10 נגרם בגלל אוסלו בגלל הגירוש מקטיף, לממן את החמאס היה בהמלצת כל גורמי הביטחון, גורמי הביטחון היו צריכים לדאוג לביטחון העוטף, תפקיד המדינאים היה ליצור מצב שלא כדאי לתקוף, בדולרים מקטאר היו חלק מזה
אלי
נתניהו הצביע בעד או נגד הגיורש מגוש קטיף? נכון. בעד. אז שילך!
להיתראות ביבי

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