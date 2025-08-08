האופוזיציה נגד החלטת הקבינט: "גזר דין מוות לחטופים"

כצפוי, ראשי מפלגות האופוזיציה פרסמו היום (שישי) הודעות גינוי נחרצות להחלטת הקבינט להשתלט על רצועת עזה ולמגר לחלוטין את ארגון הטרור חמאס, תוך כדי שהם מאשימים את ראש הממשלה בנימין נתניהו שפועל, לטענתם, מתוך מטרה לשרוד בתפקיד.

יאיר לפיד טען כי "החלטת הקבינט הלילה היא אסון שיוביל לאסונות רבים נוספים. בניגוד מוחלט לדעת הצבא ודרגי הביטחון, בלי התחשבות בשחיקה ובהתשה של הכוחות הלוחמים, בן גביר וסמוטריץ' גררו את נתניהו למהלך שייקח חודשים ארוכים, יוביל למות החטופים, להרג חיילים רבים, יעלה עשרות מיליארדים למשלם המיסים הישראלי ויוביל להתרסקות מדינית".

לטענת יאיר לפיד: "זה בדיוק מה שרצה החמאס: שישראל תילכד בשטח בלי מטרה, בלי להגדיר את תמונת היום שאחרי, בכיבוש חסר תועלת שאיש אינו מבין לאן הוא מוביל".

יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן אמר: "ההחלטה שקיבל הקבינט, בניגוד לעמדתו המקצועית של הרמטכ"ל שהזהיר מפני הסכנות הרבות שמהלך כזה יביא, מוכיחה שהחלטות של חיים ומוות מתקבלות בניגוד לשיקולי הביטחון ומטרות המלחמה. ראש ממשלת 7 באוקטובר שוב מקריב את ביטחון אזרחי ישראל בשביל הכיסא".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר: "החלטת הקבינט הלילה, בניגוד לדעת הרמטכ"ל, היא אסון לדורות. משמעותה - גזר דין מוות לחטופים ועוד משפחות שכולות. בנינו ונכדינו עוד יפטרלו בסמטאות עזה, אנחנו נשלם מאות מיליארדים לאורך שנים וכל זאת מטעמים של הישרדות פוליטית וחזיונות משיחיים. אנחנו חייבים להחריף את המאבק. הפלת הממשלה הזו תציל חיים".