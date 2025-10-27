ברקע הסאגה הפוליטית סביב חוק הגיוס וימים ספורים לפני עצרת הענק בשערי ירושלים כנגד רדיפת לומדי התורה, ראשי האופוזיציה לא מפספסים את ההזדמנות ובישיבות הסיעה היום (שני) השתלחו בחריפות בציבור החרדי.

ראש האופוזיציה לפיד אמר כי "בממשלה הבאה יהיה חוק פשוט: מי שלא מגיע לבקו"ם, לא יגיע לקלפי. מי שלא מתגייס, לא יצביע בבחירות. נתניהו ודרעי אפילו לא מעמידים פנים שהם רוצים לגייס חרדים. ההצעה שלהם מלאת רמאויות והונאות, הממשלה הזו כידוע מיומה הראשון אומרת: לא לגיוס חרדים, כן לגיוס כספים".

לדבריו, "ביום חמישי הקרוב תונח על שולחן ועדת החוץ והבטחון טיוטה ראשונה ומחפירה של חוק השתמטות, שכולו הונדס כדי לוודא שאף חרדי לא יתגייס לצה"ל, לא יפצע, לא ימות בקרב, לא יהיה חלק מהסיפור הישראלי.

נתניהו ודרעי אפילו לא מעמידים פנים שהם רוצים לגייס חרדים. הם מביאים בכוונה תחילה הצעה מחוררת, מלאת רמאויות והונאות, שהמטרה היחידה שלה היא להחזיר את ש"ס לממשלה, ולהמשיך לגנוב את כספי האזרחים העובדים.

הממשלה הזו כידוע מיומה הראשון אומרת: לא לגיוס חרדים, כן לגיוס כספים. זו ממשלה שהוקמה בזכות הברית הבלתי קדושה בין המשתמטים למושחתים.

לא מעניין אותם בטחון, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהתקציבים שהם שודדים מאתנו. אז אני אומר מפה לחרדים, אם הדבר הזה יעבור, אז בממשלה הבאה יהיה חוק פשוט: מי שלא מגיע לבקו"ם, לא יגיע לקלפי. מי שלא מתגייס, לא יצביע בבחירות".

גם אביגדור ליברמן הצטרף לפסטיבל השנאה ואמר כי "ש"ס ויהדות התורה - מפלגות גזעניות שגוזלות תקציבים מהציבור".

יו"ר כחול לבן בני גנץ הצהיר כי "כחול לבן ואני נשב רק בממשלה שתחוקק מתווה שירות לכל. לא ניתן שוב למסמס את זה כמו בממשלת השינוי. לא נשב בממשלה ששולחת חיילים לקרב ומממנת השתמטות".

"נכון, יש גם חרדים שהתגייסו וטוב שכך, אבל החברה החרדית ככללותה לא התגייסה, וזה כתם שלא ימחה" אמר. "ההפגנה המתוכננת ביום חמישי מסוכנת לחברה הישראלית, ומסוכנת לחברה החרדית. בזמן שחטופינו שבים, חיילים עדיין נמצאים ברצועת עזה, ומשפחות ועסקים מנסים להשתקם – אתם שלא נכנסתם תחת האלונקה גם מכניסים לאלו שהיו שם אצבע בעין?".

לדבריו, "זו לא הפגנה נגד הגיוס – זו הפגנה נגד החברה הישראלית. אני קורא קודם כל לחברה החרדית לא לשתף פעולה עם הקיצוניים, אני קורא לרבנים לעצור את הטירוף הזה. אני קורא להנהגה הפוליטית החרדית ללכת היום לרבנים, ולהסביר להם שהקווים האדומים כבר נחצו – עכשיו זה תהליך פירוק. זה לא עניין של מי שישב בממשלה הבאה – זו שאלה האם נוכל לחיות פה כחברה אחת כמו שצריך להיות, או שהחרדים מוציאים במו ידיהם את עצמם מכלל ישראל".