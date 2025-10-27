כיכר השבת
אנטישמיות פוליטית

באופוזיציה משתלחים בחרדים: "רק שודדים תקציבים, מי שלא יתייצב לא יצביע בקלפי"

כצפוי, ראשי האופוזיציה לא מפספסים את ההזדמנות ובישיבות הסיעה היום השתלחו בחריפות בציבור החרדי | ראש האופוזיציה לפיד אמר כי "הממשלה הזו אומרת לא לגיוס חרדים, כן לגיוס כספים", וכי "לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהתקציבים שהם שודדים מאתנו" | גם ליברמן וגנץ הצטרפו לפסטיבל השנאה כנגד החרדים (פוליטי)

19תגובות
יאיר לפיד (צילום: דוברות)

ברקע הסאגה הפוליטית סביב חוק הגיוס וימים ספורים לפני עצרת הענק בשערי ירושלים כנגד רדיפת לומדי התורה, ראשי האופוזיציה לא מפספסים את ההזדמנות ובישיבות הסיעה היום (שני) השתלחו בחריפות בציבור החרדי.

ראש האופוזיציה אמר כי "בממשלה הבאה יהיה חוק פשוט: מי שלא מגיע לבקו"ם, לא יגיע לקלפי. מי שלא מתגייס, לא יצביע בבחירות. נתניהו ודרעי אפילו לא מעמידים פנים שהם רוצים לגייס חרדים. ההצעה שלהם מלאת רמאויות והונאות, הממשלה הזו כידוע מיומה הראשון אומרת: לא לגיוס חרדים, כן לגיוס כספים".

לדבריו, "ביום חמישי הקרוב תונח על שולחן ועדת החוץ והבטחון טיוטה ראשונה ומחפירה של חוק השתמטות, שכולו הונדס כדי לוודא שאף חרדי לא יתגייס לצה"ל, לא יפצע, לא ימות בקרב, לא יהיה חלק מהסיפור הישראלי.

נתניהו ודרעי אפילו לא מעמידים פנים שהם רוצים לגייס חרדים. הם מביאים בכוונה תחילה הצעה מחוררת, מלאת רמאויות והונאות, שהמטרה היחידה שלה היא להחזיר את ש"ס לממשלה, ולהמשיך לגנוב את כספי האזרחים העובדים.

הממשלה הזו כידוע מיומה הראשון אומרת: לא לגיוס חרדים, כן לגיוס כספים. זו ממשלה שהוקמה בזכות הברית הבלתי קדושה בין המשתמטים למושחתים.

לא מעניין אותם בטחון, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהתקציבים שהם שודדים מאתנו. אז אני אומר מפה לחרדים, אם הדבר הזה יעבור, אז בממשלה הבאה יהיה חוק פשוט: מי שלא מגיע לבקו"ם, לא יגיע לקלפי. מי שלא מתגייס, לא יצביע בבחירות".

גם הצטרף לפסטיבל השנאה ואמר כי "ש"ס ויהדות התורה - מפלגות גזעניות שגוזלות תקציבים מהציבור".

יו"ר כחול לבן הצהיר כי "כחול לבן ואני נשב רק בממשלה שתחוקק מתווה שירות לכל. לא ניתן שוב למסמס את זה כמו בממשלת השינוי. לא נשב בממשלה ששולחת חיילים לקרב ומממנת השתמטות".

"נכון, יש גם חרדים שהתגייסו וטוב שכך, אבל החברה החרדית ככללותה לא התגייסה, וזה כתם שלא ימחה" אמר. "ההפגנה המתוכננת ביום חמישי מסוכנת לחברה הישראלית, ומסוכנת לחברה החרדית. בזמן שחטופינו שבים, חיילים עדיין נמצאים ברצועת עזה, ומשפחות ועסקים מנסים להשתקם – אתם שלא נכנסתם תחת האלונקה גם מכניסים לאלו שהיו שם אצבע בעין?".

לדבריו, "זו לא הפגנה נגד הגיוס – זו הפגנה נגד החברה הישראלית. אני קורא קודם כל לחברה החרדית לא לשתף פעולה עם הקיצוניים, אני קורא לרבנים לעצור את הטירוף הזה. אני קורא להנהגה הפוליטית החרדית ללכת היום לרבנים, ולהסביר להם שהקווים האדומים כבר נחצו – עכשיו זה תהליך פירוק. זה לא עניין של מי שישב בממשלה הבאה – זו שאלה האם נוכל לחיות פה כחברה אחת כמו שצריך להיות, או שהחרדים מוציאים במו ידיהם את עצמם מכלל ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (39%)

לא (61%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

18
מה לעשות שהחרדים מטים את הכף בבחירות?... ואתם כמובן מעוניינים לזכות. אבל עם החרדים לא תצליחו. הגיע הזמן להפנים הרוב קובע ואתם כבר לא הרוב
שלום
17
וגם ערבים לא יצביעו בבחירות?
יוסי
16
אלו הם הפרזיטים שקיימים בזכות לומדי התורה !
יואב
15
תגידו לפיד ליברמן חלאות אדם, מה עשיתם בצבא ומתי חירפתם נפשכם למות בקרב? תמשיכו להתפוצץ, עברנו צוררים יותר גדולים ממכם ונעבור גם אתכם.
ביתרי
14
שבזכות לומדי התורה העולם קיים ובזכות לימוד התורה ננצח את אוייבנו גם אם נהיה מעטים מול רבים
אילו ידעו
13
אם רק מי שמתגייס מצביע למפלגות הימינוית יהיה 90 מנדטים ולא יהיה ערבים בכנסת
חיים
כל כך נכון!!!
צדק חברתי
12
הגיע הזמן לפנות לאו"ם לבקש מדינה ויהיה בארץ ישראל 3 מדינות ל 3 עמים ליהודים לישראלים שמתנתקים מהתורה... ולערבים.
דוד
11
לפני הבחירות הכל יעלם , וישכחו מהכל , החרדים כבר לא יהיו ״גנבים״ הכל אינטרסים , הם רואים עכשיו שזה יכול פשוט לערער את הקואליציה וילכו לבחירות , אין ממה להתרגש .
רן
10
הגיע הזמן להתנתק כליל מהמדינה, לא משלמים מסים ולא מתגייסים
צבי
9
לכל אלו שחושבים שצריך לזרוק את ביבי שימו לב מה רוצים האנטישמים באופזציה(לקחת לדתים זכות בחירה ולערבים להשאיר...) לכן הפיתרון (ככה גם הימין יעריך אותנו) הוא לפתור את הבעייה מהשורש ולטפל במערכת המשפט...
איווט
8
מא לפיד המושחת תוציא אנשים לרחובות להפגין כנגד אי גיוס חרדים כנגד תקציבים לישיבות כנגד להפריד דת ממדינה כנגד מר לפיד המושחת שלא שירת בצבא יום אחד ומפלג את העם כנגד מר לפיד הרשע שגרם למחלמת 7.10 כנגד לפיד הפושע שגם לעליית מחיר שיחרור החטופים. כנגד כך שהחרדים מתנדבים בזקא כנגד כל שהחרדים הקימו את ארג
לפיד די לך
7
חחח לפיד הוא טיפש מטופש, למה? כי הוא לא חושב לפני שהוא מוציא שטויות מהפה. חוק ששולל זכות הצבעה ממי שלא שירת בצבא, פירושו שכמעט כל ערביי ישראל לא יוכלו להצביע בבחירות ואז לא תהיינה מפלגות ערביות ואז לא תהיה ללפיד קואליציה. אתה הבנת את זה מר ברוך?
שייקה
6
שיוויון בנטל. כן? שיוויון? כן? כל החבר'ה מגלי צה"ל ילכו תחת האלונקה בגולני. כן? שיוויון אמרתם... חוק שירות לכל? לכ? גם הערבים? הכל???? אחרי הבחירות החרדים יהיו מחוזרים. וכדאי להם ללכת לשמאל, עם חוק פטור מגיוס. ואז תראו את השמאל מתרץ תירוצים "כדי להעיף את ביבי - מותר הכל". חחחחח
שירה
5
הם מעדיפים לתת כספים לערבים... אופס וגם לחתולים
בושה
4
דווקא הפעם אני בעד החוק של לפיד. אם ישללו זכות בחירה ממי שלא שירת אז לא תהיה זכות בחירה לערבים ולסרבני הגיוס מהשמאל ואז לפיד יוכל להמשיך לחלום עד סוף ימיו על ראשות הממשלה.
שייקה
3
גם יותר משמונים אחוז תל אביבים לא יצביעו כי גם הם לא מתגייסים ואז נראה את כל ראשי השמאל האלה ילכו לגרוף זבל ברחוב כי חוץ מהכנסת מי יסתכל עליהם...
שימי
2
אופוזיציה בנים של ישמעאל ועשו.
אפרים
1
האדמו''ר מסאטמאר זצ''ל והרב קוטלר זצ''ל עזרו להמון יהודים לגור באמריקה .
פרידמן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר