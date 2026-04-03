הפנייה החריגה של האופוזיציה למרים אדלסון, עם מסר לנשיא טראמפ

בכירים בגוש האופוזיציה בישראל פנו לאחרונה לגורמים המקורבים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בבקשה להעביר לו מסר ברור שלא להתערב בבחירות הקרובות בישראל – כך פורסם בידיעות אחרונות.

בין הגורמים אליהם נעשתה הפנייה נמצאת גם אשת העסקים מרים אדלסון, הנחשבת למקורבת במיוחד לטראמפ ואחת מתורמותיו הבולטות. לצד זאת, נעשו פניות גם לבכירים אמריקנים נוספים הקשורים לממשל, במטרה לבלום אפשרות של מעורבות פוליטית אמריקנית בזירה הישראלית.

לדברי גורמים המעורבים במהלך, המסר שהועבר אינו מכוון נגד ראש הממשלה נתניהו באופן אישי, אלא עוסק בעיקרון רחב יותר: "לא צריך להתערב בענייניה הפנימיים של מדינה ריבונית, ובוודאי שלא להביע תמיכה במועמד כזה או אחר".

החשש בקרב ראשי האופוזיציה גבר לאחר התבטאויות קודמות של טראמפ בנושאים פנים-ישראליים, ובראשן סוגיית החנינה לנתניהו, שבמסגרתה תקף את נשיא המדינה. בנוסף, לפי הדיווח, בכירים בליכוד מעריכים כי ביקור אפשרי של טראמפ בישראל סמוך לבחירות עשוי לסייע לקמפיין הבחירות של נתניהו.

בתוך כך, טראמפ הוזמן להשתתף בטקס פרס ישראל שצפוי להתקיים בעוד כשבועיים וחצי, אך בשלב זה לא ברור אם אכן יגיע, בין היתר על רקע המלחמה המתמשכת עם איראן.