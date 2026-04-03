חוששים מהתערבות

הפנייה החריגה של האופוזיציה למרים אדלסון, עם מסר לנשיא טראמפ

בכירים בגוש מתנגדי בנימין נתניהו פנו למקורבים לנשיא דונלד טראמפ, בהם מרים אדלסון, בבקשה להעביר מסר של הימנעות מהבעת תמיכה פוליטית והתערבות בעניינים פנימיים של ישראל (פוליטי)

בכירים בגוש האופוזיציה בישראל פנו לאחרונה לגורמים המקורבים לנשיא ארצות הברית , בבקשה להעביר לו מסר ברור שלא להתערב בבחירות הקרובות בישראל – כך פורסם בידיעות אחרונות.

בין הגורמים אליהם נעשתה הפנייה נמצאת גם אשת העסקים מרים אדלסון, הנחשבת למקורבת במיוחד לטראמפ ואחת מתורמותיו הבולטות. לצד זאת, נעשו פניות גם לבכירים אמריקנים נוספים הקשורים לממשל, במטרה לבלום אפשרות של מעורבות פוליטית אמריקנית בזירה הישראלית.

לדברי גורמים המעורבים במהלך, המסר שהועבר אינו מכוון נגד באופן אישי, אלא עוסק בעיקרון רחב יותר: "לא צריך להתערב בענייניה הפנימיים של מדינה ריבונית, ובוודאי שלא להביע תמיכה במועמד כזה או אחר".

החשש בקרב ראשי האופוזיציה גבר לאחר התבטאויות קודמות של טראמפ בנושאים פנים-ישראליים, ובראשן סוגיית החנינה לנתניהו, שבמסגרתה תקף את נשיא המדינה. בנוסף, לפי הדיווח, בכירים בליכוד מעריכים כי ביקור אפשרי של טראמפ בישראל סמוך לבחירות עשוי לסייע לקמפיין הבחירות של נתניהו.

בתוך כך, טראמפ הוזמן להשתתף בטקס פרס ישראל שצפוי להתקיים בעוד כשבועיים וחצי, אך בשלב זה לא ברור אם אכן יגיע, בין היתר על רקע המלחמה המתמשכת עם איראן.

10
בואו בשמאל בבקשה סיתמו את הפה שלכם . כשביידן לחץ על ביבי אתם אמרתם הלידה בבקשה את הצביעות תשמרו בקופסא אצלכם בבית
אלי
אמרנו הלידה בבקשה? הדבר היחיד שיש לי לומר הוא שכדאי לכולם ללמוד לימודי ליבה. גם לך, אלי. זה רק יועיל לכולנו.
איש שמאל
אמרת לימודי ליבה חשובים? לך תלמד היסטוריה, תלמד מה שמר עלינו לאורך כל השנים כשלא היה נראה שום סיכוי לנצח - התורה הקדושה. היא הנשק הכי חזק, חם ועוצמתי מול האויב. לא לימודי ליבה, לימודי התורה הקדושה. לימודי ליבה מסיחים את דעת לומד התורה, ואף אחד לא רוצה להסיח חייל שנלחם - לכן לא לומדים אותם.
בת מלך
9
אני לא מבין מה החשש יאיר לפיד אמר שאנחנו נמצאים בשפל של היחסים עם ארצות הברית אז למה שטראמפ ירצה להתערב כשלענו בשפל
נועם
8
לא יעזור להם טראמפ בוודאות יביע תמיכתו בנתניהו שיביס הסקרים של השמאל מכת מחץ
בנימין
7
רק להזכיר לכם בזמן ביידן השמאל לא הפסיק לדבר עם נשיא ארה״ב איך לא לעזור למדינת ישראל כאשר נתניהו ראש הממשלה אז תשבו בשקט ותפסיקו לספר שקרים
קורן
6
שלא הסתובבו בשמש החמאה על הראש
פרץ
5
פתאום התעוררו?לא שמעו על בומרנג?
גבריאל
4
חוצפה ממדרגה ראשונה
ט.
3
יש לשמאל ממה לפחד. מי שהולך על מצע ועל קמפיין של שנאה כמו לפיד וליברמן שהצטרפו לשמאל הרדיקאלי. יבין היטב בקרוב שנתניהו יישאר כראש ממשלה עד ביאת המשיח בקרוב ממש אמן.
ישראל הלוי
2
מושחתים נמאסתם לכם הכל מותר אה?!
נו
1
מסכנים אנשי השמאל שמחפשים את הישועה מאנשי החוץ... מאחר והם יודעים שהעם לא מוכן לתמוך בהם אז מקיימים ממרחק תביא לחמה ..אבל זה לא יעזור להם הים מבין די טוב מה טוב לו
מזדמן

