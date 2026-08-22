יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הגיב בסוף השבוע בחריפות להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח אותו מהליכוד, בעקבות השיבושים החריפים שפקדו את נמל התעופה בן גוריון. "אני הייתי בליכוד לפני ביבי ואני אשאר אחרי ביבי", מסר עידן בראיון ל"גליק ותמר בשישי" בכאן חדשות.

"מה זה חבר מרכז בליכוד? שום דבר", הוסיף עידן בזלזול. "בליכוד הוא לא יכול להעיף אותי, עם כל הכבוד לו". הריאיון המלא עם עידן ישודר הערב בשעה 17:00 באולפן "גליק ותמר" בכאן 11.

"הפעם אני מתלבט אם לא להחליף"

עידן לא הסתפק בתגובה להדחתו, והתייחס גם ליחסיו עם ראש הממשלה נתניהו ולבחירות הקרובות. "הפעם אני מתלבט בעצמי, אם זה לא הזמן להחליף למשהו טוב", אמר עידן, תוך שהוא משדר מסר ברור לראש הממשלה.

יצוין כי בית הדין של הליכוד פרסם לפני כשנה את הכרעתו בדיון שהתקיים על עידן, בעקבות השבתת נתב"ג בתקופת המחאה על הרפורמה המשפטית. אז הוחלט שלא להדיח אותו מהליכוד, לאחר שהביע חרטה על מעשיו. אולם השיבושים האחרונים בנמל התעופה הובילו את נתניהו להחליט על הדחתו.

אזהרה חמורה: "לא נעבור את החגים"

בנוסף לתגובה הפוליטית, עידן הזהיר מפני משבר חמור בנתב"ג בתקופת החגים הקרובה. "אם לא יהיה גיוס עובדים את החגים לא נעבור. חבל על הזמן, שלא יגידו לא אמרתי", הבהיר עידן.

לדבריו, הנהלת רשות שדות התעופה התריעה על המשבר זמן רב. "הזהרנו, דיברנו, התחננו, ביקשנו. תבואו תגידו את האמת לציבור, שבגלל המצב הביטחוני פחדנו לגייס עובדים", מסר עידן.