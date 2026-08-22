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"לא מפחד ממנו"

"הייתי לפני ביבי ואשאר אחרי ביבי": פנחס עידן תקף את נתניהו בחריפות

יו"ר ועד עובדי נתב"ג הגיב להדחתו על ידי ראש הממשלה נתניהו ממפלגת הליכוד • "מה זה חבר מרכז? שום דבר", אמר היושב ראש והזהיר: "לא נעבור את החגים" (פוליטי מדיני)

14תגובות
"הביע חרטה" | נתניהו ופנחס עידן (צילום: משה שי, אריק מרמור/פלאש 90)

יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הגיב בסוף השבוע בחריפות להחלטת ראש הממשלה להדיח אותו מהליכוד, בעקבות השיבושים החריפים שפקדו את נמל התעופה בן גוריון. "אני הייתי בליכוד לפני ביבי ואני אשאר אחרי ביבי", מסר עידן בראיון ל"גליק ותמר בשישי" בכאן חדשות.

"מה זה חבר מרכז בליכוד? שום דבר", הוסיף עידן בזלזול. "בליכוד הוא לא יכול להעיף אותי, עם כל הכבוד לו". הריאיון המלא עם עידן ישודר הערב בשעה 17:00 באולפן "גליק ותמר" בכאן 11.

"הפעם אני מתלבט אם לא להחליף"

עידן לא הסתפק בתגובה להדחתו, והתייחס גם ליחסיו עם ראש הממשלה נתניהו ולבחירות הקרובות. "הפעם אני מתלבט בעצמי, אם זה לא הזמן להחליף למשהו טוב", אמר עידן, תוך שהוא משדר מסר ברור לראש הממשלה.

יצוין כי בית הדין של הליכוד פרסם לפני כשנה את הכרעתו בדיון שהתקיים על עידן, בעקבות השבתת נתב"ג בתקופת המחאה על הרפורמה המשפטית. אז הוחלט שלא להדיח אותו מהליכוד, לאחר שהביע חרטה על מעשיו. אולם השיבושים האחרונים בנמל התעופה הובילו את נתניהו להחליט על הדחתו.

אזהרה חמורה: "לא נעבור את החגים"

בנוסף לתגובה הפוליטית, עידן הזהיר מפני משבר חמור בנתב"ג בתקופת החגים הקרובה. "אם לא יהיה גיוס עובדים את החגים לא נעבור. חבל על הזמן, שלא יגידו לא אמרתי", הבהיר עידן.

לדבריו, הנהלת רשות שדות התעופה התריעה על המשבר זמן רב. "הזהרנו, דיברנו, התחננו, ביקשנו. תבואו תגידו את האמת לציבור, שבגלל המצב הביטחוני פחדנו לגייס עובדים", מסר עידן.

נתב"ג, הקיץ (צילום: אבשלום שושני/פלאש90)

עידן הזהיר כי המשבר עלול להחמיר. "בסוף הכול יקרוס, ואם מישהו משלה את עצמו שלא ימשיכו להיות עיכובים – רק הוא משלה את עצמו", אמר.

בתגובה לטענות בדבר שביתה, עידן דחה אותן בתוקף. "לא הייתה שביתה. מי שעשה את השביתה זאת ההנהלה שלי", טען.

כזכור, נמל התעופה בן גוריון התמודד עם משבר תפעולי חריף, כאשר הנהלת המבצעים הכריזה על "אירוע משברי" בעקבות תקלות תפעוליות קשות. הליכי הצ'ק-אין הוקפאו לאחר שתעלת המיון בנמל הגיעה לתפוסה מלאה, והמוני נוסעים נתקעו בשדה התעופה.

גם כעת, נמל התעופה ממשיך להתמודד עם שיבושים, כאשר גורמים בענף מזהירים מפני שביתה נוספת בחופש הגדול. נוסעים רבים נאלצו להמריא ללא מזוודותיהם, ובאולם השבים ארצה המתינו ישראלים למעלה משעה וחצי לקבלת הכבודה.
בנימין נתניהוהליכודנתב"גשביתהמחדל נתב"גפנחס עידןעומס בנתב"ג

14 תגובות

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12
האמת שפנחס עידן הגזים לגמרי הפעם. נתניהו מייצג פה ציבור ענק שרצה לתת לו גב, ואי אפשר לירוק לבאר ששותים ממנה רק בגלל משחקי כבוד של ועד עובדים. הליכוד זה לא עסק פרטי של אף אחד.
נתנאל
גם לא של נתניהו???!!!
אוהב ישראל
11
זו בדיוק הרקבובית של המערכת המפלגתית הישנה, שבה ראשי ועדים מרגישים שהם הבעלים של המדינה. המהלך נגד עידן הוא שיעור חשוב במשילות, אי אפשר לאפשר לאף עסקן לאיים על הציבור בצורה כזו פומבית ובוטה.
נהוראי
10
כשאני עומד שעות בתור למזוודות עם ילדים קטנים, לא מעניין אותי מי היה בליכוד קודם. מעניין אותי שירות נורמלי. הגישה הזו של עידן מראה שהוא פשוט לא סופר את האזרח הקטן שמשלם על המחדלים האלה.
מנשה

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