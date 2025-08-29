כיכר השבת
הנתונים המלאים

סקר: הליכוד מתחזק; יאיר גולן, בנט ואיזנקוט - נחלשים | רוב המשיבים: המחאה פוגעת בשחרור החטופים

בתרחיש עם שתי מפלגות חדשות בראשות בנט ואיזנקוט: הליכוד 23, מפלגת בנט 22, ישראל ביתנו 11; "הדמוקרטים" 9, מפלגת איזנקוט 9 | 45% מהציבור: המחאה פוגעת במאמצים לשחרור החטופים | במקביל, רוב המשיבים מגדירים את הממשלה כ"אדישה לרצון העם ולגורל החטופים", בעיקר מצביעי אופוזיציה (חדשות)

2תגובות

על רקע אי־הוודאות סביב התוכנית לעזה והקיפאון בסוגיית החטופים, סקר "מעריב" שנערך ע"י "לזר מחקרים" (ד"ר מנחם לזר) בשיתוף Panel4All מעלה כי גוש הקואליציה מתחזק לשבוע זה ל־50 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה יחד עם ואיזנקוט עומד על 59 מנדטים, והמפלגות הערביות על 11. לפי הסקר, "כחול לבן" בראשות יורדת מתחת לאחוז החסימה.

בסקר נבדקו מספר תרחישים:

תרחיש עם שתי מפלגות חדשות (בנט ואיזנקוט): הליכוד 23; מפלגה חדשה בראשות נפתלי בנט 22; ישראל ביתנו 11; "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן 9; מפלגה חדשה בראשות גדי איזנקוט 9; ש"ס 8; יש עתיד 8; עוצמה יהודית 8; יהדות התורה 7; רע"ם 6; חד"ש–תע"ל 5; הציונות הדתית 4.

בל"ד (2.5%) ו"כחול לבן" (1.8%) – אינן עוברות את אחוז החסימה. חישוב הגושים בתרחיש זה: קואליציה 50; אופוזיציה 59; מפלגות ערביות 11.

תרחיש נוסף: מפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל מקבלת 8 מנדטים; צירוף זה מעניק לאופוזיציה רוב של 62, מול 47 לקואליציה ו-11 למפלגות הערביות.

מגמות בולטות השבוע: הליכוד מתחזק ב־2 מנדטים; "הדמוקרטים" מאבדים 2; המפלגות בראשות בנט ואיזנקוט מאבדות מנדט כל אחת; ישראל ביתנו מתחזקת ב־2; והציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה גם כאשר בנט ואיזנקוט רצים בנפרד.

בסוגיית המחאה לשחרור החטופים: 45% מהציבור סבורים שהיא פוגעת במאמצים, 23% סבורים שהיא מסייעת, 23% אומרים שאין לה השפעה ו־9% אינם יודעים.

בקרב מצביעי הקואליציה 80% סבורים שהמחאה פוגעת; בקרב מצביעי האופוזיציה הדעות נוטות לכך שהמחאה מסייעת (40% מסייעת, 23% פוגעת, 28% ללא השפעה, 9% לא יודעים).

בנוסף, 49% מהישראלים – ובפרט 79% ממצביעי האופוזיציה – מגדירים את הממשלה כ"אדישה לרצון העם ולגורל החטופים". מנגד, 40% (ובהם 81% ממצביעי הקואליציה) סבורים שהיא אינה אדישה; 11% אינם יודעים.

הסקר נערך ב־27–28 באוגוסט 2025 בקרב 500 משיבים, מדגם מייצג של בני 18 ומעלה, יהודים וערבים. טעות הדגימה המרבית: ±4.4%.

0 תגובות

2
המספרים לא מסתדרים לי מחילה😂 רוב העם ימנע מסורתי דתי חרדי השמאל ידשדש גם בבחירות הקרובות
חסויחסוי
1
לסגור דיל עם השמאל ולקבל הכללללללל..הימין סתם בוגד
להתעורר

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר