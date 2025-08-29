על רקע אי־הוודאות סביב התוכנית לעזה והקיפאון בסוגיית החטופים, סקר "מעריב" שנערך ע"י "לזר מחקרים" (ד"ר מנחם לזר) בשיתוף Panel4All מעלה כי גוש הקואליציה מתחזק לשבוע זה ל־50 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה יחד עם בנט ואיזנקוט עומד על 59 מנדטים, והמפלגות הערביות על 11. לפי הסקר, "כחול לבן" בראשות בני גנץ יורדת מתחת לאחוז החסימה.

בסקר נבדקו מספר תרחישים: תרחיש עם שתי מפלגות חדשות (בנט ואיזנקוט): הליכוד 23; מפלגה חדשה בראשות נפתלי בנט 22; ישראל ביתנו 11; "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן 9; מפלגה חדשה בראשות גדי איזנקוט 9; ש"ס 8; יש עתיד 8; עוצמה יהודית 8; יהדות התורה 7; רע"ם 6; חד"ש–תע"ל 5; הציונות הדתית 4. בל"ד (2.5%) ו"כחול לבן" (1.8%) – אינן עוברות את אחוז החסימה. חישוב הגושים בתרחיש זה: קואליציה 50; אופוזיציה 59; מפלגות ערביות 11. נתניהו: "מעשה נפשע, יש להוקיע" |כ"ץ: "נחצה קו אדום, להעניש העבריינים" דוד הכהן | 28.08.25 תרחיש נוסף: מפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל מקבלת 8 מנדטים; צירוף זה מעניק לאופוזיציה רוב של 62, מול 47 לקואליציה ו-11 למפלגות הערביות. מגמות בולטות השבוע: הליכוד מתחזק ב־2 מנדטים; "הדמוקרטים" מאבדים 2; המפלגות בראשות בנט ואיזנקוט מאבדות מנדט כל אחת; ישראל ביתנו מתחזקת ב־2; והציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה גם כאשר בנט ואיזנקוט רצים בנפרד. בסוגיית המחאה לשחרור החטופים: 45% מהציבור סבורים שהיא פוגעת במאמצים, 23% סבורים שהיא מסייעת, 23% אומרים שאין לה השפעה ו־9% אינם יודעים. בקרב מצביעי הקואליציה 80% סבורים שהמחאה פוגעת; בקרב מצביעי האופוזיציה הדעות נוטות לכך שהמחאה מסייעת (40% מסייעת, 23% פוגעת, 28% ללא השפעה, 9% לא יודעים). בנוסף, 49% מהישראלים – ובפרט 79% ממצביעי האופוזיציה – מגדירים את הממשלה כ"אדישה לרצון העם ולגורל החטופים". מנגד, 40% (ובהם 81% ממצביעי הקואליציה) סבורים שהיא אינה אדישה; 11% אינם יודעים. הסקר נערך ב־27–28 באוגוסט 2025 בקרב 500 משיבים, מדגם מייצג של בני 18 ומעלה, יהודים וערבים. טעות הדגימה המרבית: ±4.4%.