מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית יהודה ולד הכריז הערב (ראשון) על תוצאות הבחירות הפנימיות לרשימת המפלגה לכנסת ה-26. כצפוי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוביל את הרשימה, כאשר השרה אורית סטרוק זכתה למקום השני וח"כ שמחה רוטמן למקום השלישי.

הבחירות הפנימיות, שהתקיימו ביום ראשון האחרון, כללו עשרה מועמדים שהתמודדו על מקומות ברשימה. התוצאות משקפות את המפה הפוליטית הפנימית במפלגה, כאשר נציגי הזרמים השונים זכו לייצוג ברשימה.

הרשימה המלאה של הנבחרים

להלן התוצאות המלאות של הבחירות הפנימיות במפלגת הציונות הדתית:

בצלאל סמוטריץ' - שר האוצר ויו"ר המפלגה אורית סטרוק - שרת ההתיישבות והמורשת הלאומית שמחה רוטמן - חבר כנסת צבי סוכות - חבר כנסת אוהד טל - חבר כנסת עומר רחמים - מנכ"ל מועצת יש"ע מיכל וולדיגר - חברת כנסת שמואל ששון - רב וראש גרעין הדר בחיפה צביקה וישינגרד - עורך דין וסגן ראש עיריית פתח תקווה איתם תם - עורך דין וסגן ראש עיריית ראש העין נתן זאובמן - מנכ"ל תוכנית תקווה ויזם סטארט-אפ

סמוטריץ': "רשימה שתביא את הניצחון"

בעקבות פרסום התוצאות, מסר יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ': "רשימת המועמדים שנבחרה הערב, יחד עם ידידינו צביקה מור ודמויות נוספות שיצטרפו בקרוב וירחיבו את הייצוגיות של הרשימה, תביא בע"ה את הניצחון בבחירות הקרובות".

דבריו של סמוטריץ' מרמזים על כוונת המפלגה להוסיף דמויות נוספות לרשימה באמצעות שריונים, בדומה להצעה שעלתה בשבועות האחרונים לשריין את העיתונאי והפרשן ד"ר אבישי בן חיים. כידוע, סמוטריץ' שוקל לגוון את הרשימה באמצעות שריון של דמות מזרחית או דתית מתונה, במטרה לפנות לקהלים דתיים לאומיים ששוקלים הצבעה למפלגות אחרות.

מנכ"ל המפלגה: "הוכחנו את כוחה של דמוקרטיה חיה"

מנכ"ל המפלגה יהודה ולד הוסיף ואמר: "אני מברך את כלל המתמודדים והנבחרים לרשימת 'הציונות הדתית'. הוכחנו יחד את כוחה של דמוקרטיה חיה ואמיתית. יחד נמשיך להוביל ולהשפיע למען עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל".

הבחירות הפנימיות מתקיימות בתקופה רגישה עבור המפלגה, בעיתוי שבו הזירה הפוליטית רוחשת. על פי סקרים שפורסמו לאחרונה, מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' נעה בין 4 ל-5 מנדטים, כאשר סקר מכון 'מדגם' שפורסם השבוע העמיד אותה על 4 מנדטים בלבד.

הרכב הרשימה: שילוב של ותיקים וחדשים

הרשימה שנבחרה משלבת בין חברי כנסת מכהנים - וולדיגר, טל, סוכות ורוטמן - לצד השרה סטרוק ודמויות חדשות מהשטח. בין המועמדים הבולטים נמנים עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע; צביקה וישנגרד, עורך דין וסגן ראש עיריית פתח תקווה, ונתן זאובמן, מנכ"ל תוכנית תקווה להעלאת צעירים מצרפת ויזם סטארט-אפ.

הרשימה כוללת גם את הרב שמואל ששון, רב וראש גרעין הדר בחיפה, ואת עורך הדין איתם תם, סגן ראש עיריית ראש העין. השילוב בין דמויות מהשטח ובין חברי כנסת ותיקים נועד לשקף את מגוון הקהלים במפלגה ולהרחיב את בסיס התמיכה שלה.