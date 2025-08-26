כיכר השבת
"יותר חשוב קוקטייל": הקבינט המדיני ביטחוני הוגבל בזמן - וזו הסיבה 

דיון הקבינט המדיני-ביטחוני בנושא המערכה בעזה והחטופים הוגבל לשלוש שעות בלבד בשל אירוע ערב מתוכנן. באופוזיציה תקפו בחריפות (פוליטי)

נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ברקע הכוונה להרחיב את הפעילות הצבאית ברצועת עזה: הקבינט המדיני ביטחוני התכנס היום (שלישי) לאשר את התכניות המבצעיות להכרעת ארגון הטרור חמאס.

לפי הדיווח ב-N12, הדיון הוקצב לשלוש שעות על ידי ראש הממשלה. הסיבה לכך, כמו גם הסיבה לכך שהתכנס מוקדם מהרגיל, היא אירוע שאורגן עבור השרים במועצה האזורית בנימין, במסעדת VIP עם ארוחת ערב יוקרתית.

חברת הכנסת קארין אלהרר מיש עתיד תקפה את ברשת X: "שבוע לקח לראש ממשלת ה 7 באוקטובר עד ישיבת הקבינט, כי מה בוער, ועד שכבר יש קבינט הוא מוגבל בזמן כי יותר חשוב קוקטייל במועצת בנימין. החטופים? מה אכפת לו. שימתינו. הערב כולנו בכיכר החטופים להבהיר לממשלת הזוועות שאין לחטופים זמן. עסקה עכשיו".

יו״ר כחול לבן בני גנץ תקף: ״בשעה הזו מתכנס הקבינט, שאפילו לא ידון בהצעה לשחרור החטופים. הוא ידון שוב בשליחת טובי בנינו למבצע נוסף בעומק הרצועה. עכשיו, כל אחת ואחד מכם שישאל את עצמו, מה היה עדיף: ממשלת פדיון שבויים ומשרתים לזמן קצוב, כפי שהצעתי, או שקבינט הקיצוניים הזה ימשיך לקבל את ההחלטות הכי גורליות לחיינו?״

הדיון בקבינט מתקיים לראשונה מאז שחמאס העביר את הצעתו לעסקה חלקית. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי שלא להעלות אותה לדיון, לאחר שבישראל נקבע קו ברור לעסקה כוללת בלבד בתנאי ישראל.

האסטרטגיה החדשה של ישראל לסרב לעסקה חלקית נובעת מלחץ אמריקני תחת ממשל טראמפ שמסרב לשמוע עוד על עסקאות חלקיות, וגם על הבנה בישראל שעסקה חלקית תפקיר בוודאות את חייהם של הנותרים בתום העסקה.

גורמים בירושלים מגדירים את תשובת חמאס "תרמית", שמטרתה להשיג הפסקת אש שתאפשר לארגון להישאר בשלטון. במקביל, שרים כדוגמת סמוטריץ', בן גביר וסטרוק צפויים לדרוש התחייבות כתובה שלא תבוצע עסקה חלקית – אך ההערכה היא שדרישתם לא תאושר.

הבית הלבן ממשיך להפעיל לחץ על ירושלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע אכזבה מכך שנודע לו מהתקשורת על התקיפה בבית החולים נאסר בח'אן יונס. לדבריו, "בתוך שבועיים או שלושה המלחמה הזו תסתיים. היא חייבת להסתיים - אי אפשר להמשיך ברעב ובמות ההמוני. אבל אסור לעולם לשכוח את ה-7 באוקטובר".

