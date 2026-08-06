עזיבה נוספת: חבר הכנסת יואב סגלוביץ' פורש ממפלגת יש עתיד

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע היום (חמישי) על התפטרותו מהכנסת ועל סיום תפקידו כחבר כנסת מטעם מפלגת 'יש עתיד'. ההודעה מצטרפת לשורה של פרישות שפוקדות את המפלגה בתקופה האחרונה, על רקע ההתרסקות בסקרים לקראת הבחירות הקרובות.

סגלוביץ', כיהן בעבר כסגן השר לביטחון הפנים, ופרישתו מגיעה בצל השיח הפוליטי על ריצה משותפת שלו במפלגת רע"מ של מנסור עבאס, אך בטרם התקבלה ההחלטה הסופית בעניין.

יו"ר 'יש עתיד', יאיר לפיד, הגיב להתפטרות ואמר: "חברי יואב סגלוביץ' הודיע היום על סיום תפקידו כחבר כנסת מטעם יש עתיד. לאורך כל שנות שירותו ביש עתיד, בכנסת וכסגן השר לביטחון הפנים, הוא פעל ביושרה ומקצועיות למען אזרחי ישראל ושמירה על שלטון החוק".

לפיד הוסיף וציין כי "בזמן ממשלת השינוי פעלנו יחד למיגור הפשיעה בישראל ואני מודה לו על כך". הוא הודה לסגלוביץ' על תרומתו ליש עתיד ולמדינת ישראל ומאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו".

סגלוביץ' עצמו מסר כי "היום הודעתי על התפטרותי מהכנסת, בה כיהנתי מטעם יש עתיד מאז שנת 2019. לאורך השנים הייתה לי הזכות להשפיע על נושאים הקרובים לליבי, הן כחבר כנסת והן כסגן השר לביטחון הפנים.

"אני מבקש להודות ליאיר לפיד, לחברי וחברות הכנסת ולפעילות ולפעילי המפלגה על השותפות, האמון והעבודה המשותפת למען מדינת ישראל. אני מאחל הצלחה רבה ליש עתיד ולמפלגת ביחד, שימשיכו לפעול בנחישות למען אזרחי מדינת ישראל".

מי שצפויה להיכנס לכנסת במקומו של סגלוביץ' היא מיכל סלבני כבביה, לשעבר נציגת ההסתדרות הציונית מטעם יש עתיד.

גל פרישות מהמפלגה

הפרישה של סגלוביץ' מצטרפת לשורת פרישות נוספות מ'יש עתיד' בחודשים האחרונים. לפני מספר ימים הודיע גם חבר הכנסת רון כץ על עזיבת הפוליטיקה, כאשר הוא צפוי לפתוח פירמת עורכי דין בעיר מגוריו פתח תקווה. כץ אף צפוי לשתף פעולה עם חבר הכנסת לשעבר משה ארבל ממפלגת ש"ס, שפרש אף הוא לאחרונה מהחיים הפוליטיים.

גל הפרישות מגיע על רקע ירידה משמעותית בסקרים של 'יש עתיד', כאשר המפלגה מתקשה לשמור על מעמדה כמפלגת האופוזיציה המרכזית. בעקבות הפרישות, צפויים שינויים בהרכב הסיעה ובמבנה הארגוני של המפלגה לקראת מערכת הבחירות הקרובה.