יו״ר המחנה הממלכתי בני גנץ קיים לפני זמן קצר (רביעי) הצהרה לתקשורת בכנסת, בה התייחס לסוגיית העסקה לשחרור חטופים, הראשון שהגיב היה השר בן גביר, שכתב: "החתירה והדחיפה של גנץ לעסקה מופקרת בכל מחיר היא זו שמסכנת את ביטחון ישראל, אך לא ביודעין, שכן גנץ אינו מודע לנזקים האסטרטגיים שהוא עושה".

״בפתח הדברים" - אמר גנץ: "אני מבקש לאחל הצלחה לראש הממשלה בנאומו בארה"ב, ובפגישותיו עם נשיא ארה"ב, סגניתו והנשיא לשעבר. כולם ידידים גדולים של ישראל. בעבר קראתי לראש הממשלה לנסוע לוושינגטון, ולפעול כדי לקדם את השבת חטופינו, להבטיח את התמיכה האמריקאית בחימושים, וללבן את הסוגיות השונות. טוב שהוא עושה זאת. זו הזדמנות גם להודות לנשיא ג'ו ביידן, שהתייצב לצד ישראל תמיד, והתייצב לצידנו בשעתנו הקשה באופן מעורר הערכה".

לדבריו, "המתווה שגיבשנו להשבת החטופים בקבינט המלחמה לפני כחודשיים, לא מבשיל – הוא התקבל. אפשר היה לקדם אותו לפני שבועות, וצריך לממש אותו בטווח זמן קצר. אני אומר זאת מידיעה. לחטופים אין עוד יום, ואין עוד דקה. מאז המתווה הקודם, איבדנו רבע מהחטופים החיים. יש לנו חובה מוסרית להשיב את כולם – החיים וגם אלו שמתו, למשפחותיהם. העובדה שהמשלחת הישראלית מחכה ללא הנחיות כבר למעלה משבוע, בגלל שבדרג המדיני יש מי שמחכים לפגרת הכנסת – כדי להתקדם, זו ההוכחה הכואבת – ששיקולים פוליטיים חדרו לקודש הקודשים של ביטחון ישראל ובנושאים של דיני נפשות".

גנץ פנה לנתניהו: "ראש הממשלה, אם אתה עומד ביטחונית ומוסרית מאחורי המתווה שעליו סיכמנו ביחד: זה הזמן לעמוד מאחורי המילים שלך - במעשים. באנגלית אומרים: ‏Put your money where your mouth is. אם אתה לא מתכוון להשיב את החטופים, כי אתה חושב שהמתווה אינו טוב מספיק, ולא יכול להבטיח ביטחון ישראל: עמוד מול אזרחי ישראל ואמור להם האמת – מורכבת, קשה וכואבת ככל שתהיה. אסור שהשיקול הפוליטי יעמוד לפני ביטחון המדינה, חוסנה, והשבת החטופים".

"ולמרות זאת", הוסיף גנץ, "את המובן מאליו יש לומר: אם נתניהו יעשה את המהלך הנכון הזה, הוא יקבל גיבוי מלא מהעם, וגם גיבוי פוליטי. הוכחתי בעבר שאני יודע לשים כל שיקול בצד, ואני בטוח ומקווה שכמוני ינהגו גם חברים רבים נוספים באופוזיציה. הממשלה לא תיפול בזמן שחטופינו משתחררים – אנחנו לא נסתכן בעצירת המתווה. גם אם זה יקח חודשים. כך נוכל גם להפנות משאבים, כפי שהצענו מזמן, כדי להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון".

"לצערי", טען גנץ: "נתניהו לא התחייב ולא פעל כפי שדחפתי, כדי שתושבי הצפון יחזרו לבתיהם ב-1.9. אבל אני מתעקש - אסור לוותר על השנה הזו. אפשר וצריך לעמוד ביעד חדש: אחרי החגים. מיד אחרי החגים. אני בטוח שהצפון יתחזק וישגשג, התושבים הנהדרים האלו שעברו את הקטיושות, ומלחמת שלום הגליל ומלחמת לבנון, והמערכה הנוכחית בדרום לבנון – ינצחו גם הפעם את נסראללה".

עוד אמר גנץ: "לצד כל אלו, צריך להסתכל על התמונה הגדולה. היפוך אסטרטגי באזור – שחמאס רצה למנוע. שאיראן תעשה הכל כדי למנוע. בזמן שאנחנו נלחמים בעזה ובלבנון, איראן מתקדמת לנשק גרעיני ושואפת להגמוניה אזורית. משימת העל הביטחונית הגדולה ביותר שלנו – לעצור את איראן. בכל האמצעים. עלינו לפעול מדינית, ולבנות את הכוח. גם כאן, הזמן מתקתק. את המהלך של מתווה השבת החטופים, צריך למנף לקידום ברית אזורית מול איראן, ולהחלפת שלטון חמאס, על ידי הקמת מנהלת בינלאומית של מדינות האזור שתסייע בניהול האזרחי של עזה, לצד השליטה הביטחונית שלנו. אני אומר זאת מידיעה – יש על מה לדבר, ויש עם מי לדבר על זה".

גנץ והסיף ואמר בכינוס שערך: "אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של כנס הקיץ של הכנסת, עם קואליציה שלא הסכימה לאפשר למליאת הכנסת להמשיך לפעול בפגרה, למרות שאנחנו בזמן מלחמה. קואליציה שמעלה בזמן מלחמה הצעות חוק מפלגות, שפוגעות בציבור. קואליציה, שעסוקה בביטול רפורמות בשוק הטלפון הכשר, שעסוקה בהעברת סמכויות נוספות לבן גביר, שמחזירה לשולחן הכנסת בפרוסות את ההפיכה המשטרית בחסות המלחמה".

"עם קואליציה ששר בכיר בה", אמר גנץ ועקץ את בן גביר: "מסכן את ביטחון המדינה ביודעין בהצהרות חסרות אחריות, וראש הממשלה מנהל איתו משא ומתן על כניסה לקודש הקודשים של ביטחון ישראל. הקואליציה הזו לא ראויה לעם הנפלא הזה.

לסיום אמר: "דווקא מתוך המקום הזה, צריך לזכור שידענו קשיים בעבר, ויכלנו להם. אנחנו ננצח, ונחדש את התקווה. אנחנו יכולים. אנחנו חייבים. יקח כמה זמן שיקח. נדרש תיקון, בממשלה, ובחברה שלנו. נדרשת תוכנית שתאפשר אותו. אנחנו מכינים את זה, כי אנחנו יודעים שיהיה כאן אחרת. אנחנו נדאג לזה שיהיה כאן אחרת. תהיה פה ממשלת הסכמה לאומית, תהיה פה הנהגה ראויה. נגבר על אויבינו, ונוודא שנהיה מחוזקים בתוכנו.״