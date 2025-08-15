יועז הנדל, שנפלט החוצה מהמערכת הפוליטית, עושה את דרכו חזרה לזירה באמצעות מפלגה חדשה אותה הוא מקים, תחת השם 'מפלגת המילואימניקים', כשם התנועה שהקים במהלך המלחמה. כעת, מתברר שהוא ניצל את התנועה ואת המלחמה לצרכים פוליטיים אישיים.

לפי דיווח באתר וואלה, מתברר שיועז הנדל בכלל רוצה לקדם מדיניות של מדינת אפרטהייד, ולשלול מלומדי התורה את זכות הבחירה לכנסת, ואת היכולת להיבחר.

בדברים שנשא ביום רביעי בכנס התנועה בבאר שבע, אמר הנדל: בנושא הגיוס אנחנו צריכים להיות כוחניים ואגרסיביים. מי שלא ישרת לא יקבל כלום מהמדינה, כולל הזכות לבחור ולהיבחר. אנחנו צריכים לייצר כוח שבעזרתו נכפה את זה על המערכת הפוליטית".

הוא מעוניין להקים אחרי הבחירות ממשלה שתכלול רק את המפלגות החילוניות, בלי הציבור החרדי - ובלי המפלגות של המגזר הערבי.

המפגש הטעון: בן גביר פגש את ברגותי בתא הכלא יוני גבאי | 07:32

לטענתו, "נקודת ההכרעה בבחירות הקרובות היא מימין למרכז. מה שקורה בתוך המרכז-שמאל לא משנה שום דבר. כדי לכפות ממשלה ציונית צריך תנועה ימנית שתהווה אלטרנטיבה למאוכזבי קואליציית נתניהו-חרדים".

אך למרות זאת, מסקרים שפורסמו עולה כי המפלגה, המקבלת כרגע בסקרים מספר חד-ספרתי של מנדטים, מקבלת קולות בעיקר על חשבון מצביעי גוש מפלגות השמאל אשר באופוזיציה.