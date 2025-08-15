כיכר השבת
ונוסף גם הוא על שונאינו

יועז הנדל מקים מפלגה ומקדם מדינת אפרטהייד: שלילת הזכות לבחור ולהיבחר מלומדי התורה

יועז הנדל מקים את מפלגת 'המילואימניקים' ומאיים לשלול את הזכות לבחור ולהיבחר מאלה שאלה שלא יתגייסו לצה"ל | "בנושא הגיוס אנחנו צריכים להיות כוחניים ואגרסיביים. מי שלא ישרת לא יקבל כלום מהמדינה" | הוא מדבר על תנועה ימנית, אבל בפועל מקבל קולות רק ממצביעי מפלגות השמאל אשר באופוזיציה (בארץ)

יועז הנדל (צילום: Tomer Neuberg/Flash90)

יועז הנדל, שנפלט החוצה מהמערכת הפוליטית, עושה את דרכו חזרה לזירה באמצעות מפלגה חדשה אותה הוא מקים, תחת השם 'מפלגת המילואימניקים', כשם התנועה שהקים במהלך המלחמה. כעת, מתברר שהוא ניצל את התנועה ואת המלחמה לצרכים פוליטיים אישיים.

לפי דיווח באתר וואלה, מתברר שיועז הנדל בכלל רוצה לקדם מדיניות של מדינת אפרטהייד, ולשלול מלומדי התורה את זכות הבחירה לכנסת, ואת היכולת להיבחר.

בדברים שנשא ביום רביעי בכנס התנועה בבאר שבע, אמר הנדל: בנושא הגיוס אנחנו צריכים להיות כוחניים ואגרסיביים. מי שלא ישרת לא יקבל כלום מהמדינה, כולל הזכות לבחור ולהיבחר. אנחנו צריכים לייצר כוח שבעזרתו נכפה את זה על המערכת הפוליטית".

הוא מעוניין להקים אחרי הבחירות ממשלה שתכלול רק את המפלגות החילוניות, בלי הציבור החרדי - ובלי המפלגות של המגזר הערבי.

לטענתו, "נקודת ההכרעה בבחירות הקרובות היא מימין למרכז. מה שקורה בתוך המרכז-שמאל לא משנה שום דבר. כדי לכפות ממשלה ציונית צריך תנועה ימנית שתהווה אלטרנטיבה למאוכזבי קואליציית נתניהו-חרדים".

אך למרות זאת, מסקרים שפורסמו עולה כי המפלגה, המקבלת כרגע בסקרים מספר חד-ספרתי של מנדטים, מקבלת קולות בעיקר על חשבון מצביעי גוש מפלגות השמאל אשר באופוזיציה.

0 תגובות

16
יעקוץ 5000 קולות מאיזנקוט וזהו
עמי
15
הנדל שר"י לא צריך אותך אותך אתה שייך לפח זבל של ההיסטוריה לא יהיה לך כלום
אבי
14
לא הוא ולא אלף כמוהו יצליחו במזימתם הרשעית ולהפריע ללומדי התורה ,בכל דור ודור קמים עלנו לכלותנו והקבה מצילנו מידם
רוזי
13
מעניין בסוף עוד אשכנזי רוצה להיות בראש גם במחיר של להיות ניאו נאצי
יהודי
אם היית חוזר לאושוויץ לשבוע במכונת זמן, לא היית משתמש במילים כאלו.
יהושע
12
בכל מדינה נורמאלית חוק כה לא היה עובר .אבל,כאן הייעוץ המשפטי והבגץ עוד יכולים לאשר דבר כזה
דמוקרטיה?
11
הנדל הוא גזען. גזען כמקצוע. גזען נגד ערבים ("בזכותו" לא קמה ממשלה ללא התליין מקיסריה) ועכשיו נגד חרדים (ובנסתר נגד ערבים).
תזכורת
10
אחלה מפלגה, הולך להצביע לו.
סבב חמישי במילואים
הבנו מזמן שצה"ל זה מיסיון פרוץ וטמא ...עכשיו זה רשמי ( אגב קריב.גולן.לפיד ועוד טמאים ורשעים הם הם תומכים באנשים כמוך ובצה"ל)
יפה לך
9
כמה הסתה ולשון הרע בכתבה אחת
יוסי שלח
8
הוא גם התנגב במלחמה לפקד על גדוד לוחם למרות שלא מחויב ולהגן על עם ישראל, אפשר גם להגיד את זה..
דן
7
הוא לא מדבר על ממשלה חילונית, אחא של משרתים, כולל דתיים. לא כל מקיימי המצוות הם חרדים
שמואל לוי
רק מזכיר לכולם מי ומה הוא צה"ל..מיסיון על מלא שבעלי הקרחות מקפלן הם ראשיו
יפה אמרת
6
הנדל הקשקשן. פוליטיקאי בשקל. והנדל ישלול זכות לבחור ולהיבחר גם מחילונים בת"א שלא מתגייסים? וישלול הזכות לבחור ולהיבחר מכל הלהטבים והקוקסינלים שפוגעים באנושות?
אודי בן
5
החצוף הזה , לא מציע לשלול זכות בחירה מערבים . הוא פריץ (כדברי גפני)
גאון גדול
4
הוא לא רוצה לשלול כלום מלומדי תורה. יש המון בני תורה שגם לומדים וגם משרתים בצבא. הוא רוצה לשלול מאנשים שלא משרתים.
יהושע
3
פאשיסט קיצוני לאומני שילך ללמוד דמוקרטיה מהי אפילו משפטני בגץ יותר דמוקרטים ממנו והוא עוד עלאק ימני
שכל ישר
2
יועז הנדל, ניסית עם הפלאפונים ועכשיו הגיוס, הוא עף מהמסגרת הפוליטית!
דובר הישיבות
1
לא נותנים לא מקבלים.
הגיון בריא

