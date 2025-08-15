כיכר השבת
סערת הביקור בכלא

"חוששים לחייו": גל תגובות נגד בן גביר; ח"כים במפלגות הערביות מגבים את המחבל מרואן ברגותי

חברי הכנסת איימן עודה ועופר כסיף כתבו על הניצחון הצפוי של הפלסטינים על "הכיבוש" ועל "הכהניסטים", ובכירי הרשות הפלסטינית מיהרו לגנות וקראו ל"התערבות מיידית של הארגונים והמוסדות הבינלאומיים", בעקבות ביקורו של השר איתמר בן גביר אצל מרואן ברגותי | בן גביר מצידו, הגיב: "אחזור על זה שוב ושוב בלי להתנצל. אנחנו נמחק אותו. בעזרת השם" | צפו (אקטואליה)

14תגובות
(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

סערת ביקורו של השר לביטחון לאומי בתא הכלא של המחבל מרואן ברגותי: תגובות נזעמות בעולם הערבי ובקרב ח"כים בכנסת ישראל, בעקבות דברי בן גביר למחבל כי "מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים ונשים - אנחנו נמחק אותו".

בעיתון 'הארץ' דווח כי קרובי משפחתו של ברגותי מסרו כי הם "המומים מהשינוי בתווי פניו של מרואן, מהתשישות ומהרעב שבו הוא מצוי". באתר 'ווינט' נכתב כי במשפחתו אמרו: "אנו חוששים מהוצאתו להורג של מרואן בתוך תא הכלא בהוראת בן גביר".

קסאם, בנו של ברגותי, אמר כי "יש איום ישיר מבן גביר על אבא שלי. אנחנו חוששים לחייו". לטענתו, "הוא הותקף על ידי שב"ס כמה פעמים מאז 7 באוקטובר".

מנהלת האסירים הפלסטינים מסרה כי הביקור של בן גביר מהווה "איום ישיר" על חייו של ברגותי. משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי מדובר "בהסלמה מסוכנת ובהפרה בוטה של אמנות ומוסכמות בינלאומיות". המשרד קרא להתערבות מיידית של הקהילה הבינלאומית בנושא.

סגן יו"ר הוועד הפועל של אש"ף, חוסיין א-שייח כתב ברשת X: "האיום של בן גביר על המנהיג מרואן ברגותי בתאו הוא שיא הטרור הנפשי, המורלי והגופני המופעל נגד האסירים, ופגיעה חמורה באמנות ובמוסכמות הבינלאומיות וההומניטריות. מדובר בהידרדרות חסרת תקדים במדיניות הכיבוש כלפי האסירים הפלסטינים, דבר המחייב התערבות מיידית של הארגונים והמוסדות הבינלאומיים להגנתם".

גם בכנסת ישראל מגנים

ח"כ איימן עודה כתב: "בכל פעם שאני רואה את ההתנהגות הנאלחת של הפשיסטים, אני רואה גם חולשה וגם טיפשות. הם חלשים וטיפשים, חלשים מאוד וטיפשים עוד יותר".

לדבריו, "כשכל העולם יצפה בסרטון הזה, הם יראו צד נוסף של כיעור הכיבוש: את איתמר בן גביר כמחבל עם עניבה, מתעלל במרואן ברגותי בצינוק ובתנאים אכזריים אפילו יותר".

"אבל יש עובדה אחת בטוחה: הרוע, בטבעו, חלש מול עם שנאבק למען חירותו. העם הפלסטיני ינצח את הכיבוש ואת כל הבן גבירים למיניהם".

חברו לסיעה, ח"כ עופר כסיף הגיב: "לא ירחק היום בו התפקידים יתהפכו: הכהניסט העלוב והנבוב יהיה מאחורי סורג ובריח, וברגותי יהיה בהנהגת המדינה הפלסטינית העצמאית. ב-ק-ר-ו-ב!".

בן גביר לא חוזר בו

השר איתמר בן גביר הגיב בציוץ ברשת X לסערה שחוללה ביקורו: "אני קורא הבוקר שכל מיני "גורמים בכירים" ברשות לא כ"כ אהבו את מה שאמרתי לארכי מחבל מרואן ברגותי ימ"ש".

"אז אני אחזור על זה שוב ושוב בלי להתנצל - מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. בעזרת השם", דברי השר.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

14
כל הכבוד לבן גביר!
חרדי ימני
13
כל הכבוד לבן גביר, מדבר מול הפרצוף (של הכאילו מסכן) ומדבר בלי פחד! ולעופר כסיף, כנראה שלא קיבל שום צומי כשהיה ילד. תראו כמה חשוב להתייחס לילדים שלנו, שלא יחפשו תשומת לב אחרת כשיהיו מבוגרים
מנשה אוסנברג
12
לא יקרה שום דבר אים הוא ירקב בכלה
ממ
11
איך נותנים למשפחות של המחבלים לפתוח את הפה "המסכנים" שיקירם נמצא בכלא חוששים שיוציאו אותו להורג כדאי לכם לחשוש מגיע לו הרבה יותר מהוצאה להורג שיגידו תודה שהם עוד פה בארץ...במקום אחר היו מוצאים אותו להורג ואת המשפחה של המחבל מכפכפים
מהמם
10
אלוף בן גביר!
חסוי
9
אחרי התמונות של אביתר דוד בעזה. הביקור והאמירה של בן גביר הגיעו ממש במקום ובזמן. כל הכבוד איתמר !
עיתוי מושלם
8
מה לא טוב אמר בן גביר? הרי הפלשתינים אוכלי אדם ורוצחים במיוחד ברגותי הזהיר אותו ובצדק וכל יפה הנפש עדיין השכל לא היישר גם אחרי 7.10
דוד כהן
7
כסיף.יחתיכת חלאת האדם .אתה מעדיף את המפלצת ברגותי שרצח אנשים מאשר בן גביר. מאחל לך המון אבל המוןןןן רע בחיים אבל בלי שום תערובת של טוב
מני
6
שהייץי ראש ממשלה אמרתי הלואי ויכולתי הייתי שורף את ברגותי ומפזר את האפר שלו במצרים
אריאל שרון
5
זה שברגותי תת אדם זה פשוט מישהו צרך חיזוק לזה מה השר הדמגוג הטיפש הזה עושה חוץ מיחץ מטופש.
השומר
4
בן גביר גיבור עם ישראל חי
מת עליך
3
תבינו דבר אחד מאוד ברור רק הקב"ה בלבד יחליט מתיי כל אדם יפטר מן העולם.. אז לאיומים אין כל משמעות.. נכן ושמרתכם על נפשותיכם.. זה כל אדם יעשה חשבון נפש עם עצמו מעבר לכך רק ה' מחליט!!!!
נורית
2
למרבה הצער כרגע אין חשש שיוציאו אותו להורג. איתמר ניפגש בקלפי
ירושלמער
1
לשרוף אותו חי אם בנזין הזבל הזה עזה תהפוך לבית קברות אמן
שינדלר

