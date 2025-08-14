מכה לבן גביר: הפסיד בתביעת המיליונים וייאלץ לשלם קנס גבוה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ישלם ל"הארץ" הוצאות משפט בסך 23.6 אלף שקל, לאחר שביקש למחוק תביעת לשון הרע שהגיש נגד העיתון והכתב יהושע (ג'וש) בריינר, כך פסק היום (חמישי) בית המשפט המחוזי בירושלים.

התביעה בסכום של 3 מיליון שקל הוגשה על ידי בן גביר ומפלגת עוצמה יהודית בטענה ללשון הרע, בעקבות כתבה שפרסם בריינר ביוני 2023 וחשפה כי בנצי גופשטיין, שנאשם בהסתה לגזענות וטרור, מייעץ לשר לביטחון לאומי.

על פי הדיווח ב'דה מרקר', בכתב ההגנה שהוגש על ידי הוצאת עיתון הארץ ובריינר (גילוי נאות: TheMarker הוא חלק מקבוצת הארץ), הודגש כי מדובר בתביעת השתקה כוחנית, שהוגשה על ידי שר מכהן בממשלת ישראל כדי להשתיק עיתון ועיתונאי.

ב"הארץ" טענו כי סכום התביעה החורג באופן קיצוני מהסכומים הנהוגים בפסיקת בתי המשפט הוא "אלימות משפטית שמטרתה השתקה וניסיון לדחוק בבריינר לחשוף את מקורותיו העיתונאיים על מנת להלך עליהם אימים".

הסיבה לכך שבן גביר נסוג מהתביעה נעוצה בכך שכחלק מההליכים המשפטיים, הוא נדרש לגלות מסמכים ובין היתר תיעודי התכתבויות בינו לבין גופשטיין, וכן להשיב על שאלונים בתצהיר כולל פירוט הנושאים שבהם גופשטיין ייעץ לו, נוכחות שלו בדיונים עם בן גביר וכו'.

בן גביר ניסה להתחמק מכך שוב ושוב, והשיב תשובות מתחמקות ועמומות. אולם השופט דוד זילר שדן בתיק לא הסתפק בתשובותיו והורה לו להגיש תשובות מלאות ומפורטות. אלא שימים ספורים לפני המועד שבו בן גביר נדרש להגיש את תשובותיו, הוא ביקש למחוק את התביעה.

הארץ ובריינר התנגדו למחיקת התביעה ודרשו את דחייתה, ובנוסף דרשו לחייב את בן גביר בהוצאות משפט. ב"הארץ" טענו גם לניצול לרעה של ההליכים המשפטיים והצביעו על חשש מפני ניסיון להחליף שופט בהגשת התביעה מחדש .

בית המשפט קבע כי התביעה תימחק, אולם באופן שלא מאפשר לבן גביר לערוך מקצה שיפורים בנוסח שלה ופורום שופינג - וקבע שאם ירצה להגישה מחדש יצטרך להשיב לשאלונים בתצהיר, להגיש את התביעה בנוסח זהה ללא שינויים, ולאותו בית משפט.

בציוץ שהעלה בריינר היום כתב: "לפני שנתיים וחצי איתמר בן גביר ניסה לסתום לי את הפה עם תביעת השתקה על 3 מיליון שקל (!) אחרי חשיפת הארץ שבנצי גופשטיין מייעץ לו בנושאי ביטחון. את האמת כולם ראו. היום התביעה נמחקה ובן גביר חויב לשלם לי ולהארץ 23 אלף ש"ח. אף עבריין לא יפחיד אותנו. ממשיכים".