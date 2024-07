שעות לאחר ההתנקשות הדרמטית במנהיג חמאס, איסמעיל הנייה, בזמן ששהה בחדרו בטהרן, בישראל הרשמית לא מגיבים ולא לוקחים אחריות על החיסול.

ראש המל"ל, צחי הנגבי, ביקש מהשרים וחברי הכנסת שלא להתייחס ולהתבטא על החיסול הדרמטי אך מספר שרים וחברי כנסת בחרו להגיב בדרכם שלהם לחיסול המשמעותי.

השר עמיחי אליהו כתב בחשבון הטוויטר שלו: "זו הדרך הנכונה לנקות את העולם מהזוהמה הזו. לא עוד הסכמי "שלום"/כניעה מדומיינים, לא עוד רחמים כלפי בני המוות הללו.

"יד הברזל שתכה בהם, היא זו שתביא לשקט ומעט נחמה ותחזק את היכולת שלנו לחיות בשלום עם אותם שחפצים בשלום. מותו של הנייה הופך את העולם למעט טוב יותר".

שר התקשורת שלמה קרעי צייץ: "כן יאבדו כל אויביך ה'" עם דגל מדינת ישראל, אך דקות לאחר מכן מחק את הציוץ.

השר עמיחי שיקלי צייץ קטע וידאו בו הנייה מאחל 'מוות לישראל' וכתב: "Careful What You Wish For" (תזהר ממה שאתה מבקש).

ח"כ משה סולמון צייץ: "כן יאבדו כל אויבך ה' באין תחבולות יפול עם, ותשועה ברוב יועץ".

יו"ר 'הדמוקרטים', יאיר גולן, כתב: "חיסול ראשי הזרוע הצבאית של חמאס, חיזבאללה וראש הזרוע המדינית של חמאס הם הצלחה ביטחונית חשובה. 115 חטופות וחטופים עדיין לא שבו הביתה. זמן חטופים".

ח"כ מיכל שיר צייצה: "שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה!".