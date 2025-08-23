ציוץ מתגרה של משרד החוץ בפרסית: האם ישראל חיסלה את ראיסי?

חשבון ה־X הרשמי של משרד החוץ הישראלי בפרסית, "ישראל בפרסית", פרסם היום (רביעי) ציוץ יוצא דופן שעורר סערה בקרב הגולשים באיראן. בהודעה נכתב: "תערוכת הישגים ישראליים בשדה התעופה של טהרן", ולצידה הופץ סרטון אנימציה שבו נראו דמויות קרטון של בכירים איראניים שנהרגו בשנים האחרונות.

בין היתר הופיעה גם דמות המזכירה את נשיא איראן לשעבר, איברהים ראיסי, שנהרג בהתרסקות מסוק במאי שעבר.

התגובות ברשתות החברתיות לא איחרו להגיע. אחד הגולשים כתב: "אני רואה שספרת גם את אברהים ראיסי בין ההישגים שלך". אחר שאל בציניות: "ישראל, בואי ותודי שהרגת את ראיסי. או שהוא נפל בעצמו???". גולש נוסף הגיב: "אז אתה מודה שהרגת את ראיסי?", וחברו השיב לו: "היו לך ספקות?".

כזכור, נשיא איראן לשעבר איבד את חייו לאחר שמסוקו התרסק בתנאי מזג אוויר קשים. באופן רשמי יוחס האירוע לתקלות שנגרמו מערפל כבד, אך מאז ועד היום ממשיכים להתפרסם ברשתות החברתיות ספקולציות שונות על סיבת ההתרסקות – ומעורבות ישראלית נרמזת שוב ושוב, מבלי שקיבלה אי פעם אישור רשמי.