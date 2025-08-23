כיכר השבת
בצל המתיחות האזורית

ציוץ מתגרה של משרד החוץ בפרסית: האם ישראל חיסלה את ראיסי?

חשבון ה־X "ישראל בפרסית" פרסם סרטון סאטירי המדמה שדה תעופה בטהרן, ובו הוצגו דמויות של בכירים איראניים מתים – בהם גם הנשיא לשעבר איברהים ראיסי. הגולשים האיראניים לא נותרו אדישים והציפו תגובות (בעולם)

ראיסי (צילום: שאטרסטוק)

חשבון ה־X הרשמי של משרד החוץ הישראלי בפרסית, "ישראל בפרסית", פרסם היום (רביעי) ציוץ יוצא דופן שעורר סערה בקרב הגולשים ב. בהודעה נכתב: "תערוכת הישגים ישראליים בשדה התעופה של טהרן", ולצידה הופץ סרטון אנימציה שבו נראו דמויות קרטון של בכירים איראניים שנהרגו בשנים האחרונות.

בין היתר הופיעה גם דמות המזכירה את נשיא איראן לשעבר, איברהים ראיסי, שנהרג בהתרסקות מסוק במאי שעבר.

View post on X

התגובות ברשתות החברתיות לא איחרו להגיע. אחד הגולשים כתב: "אני רואה שספרת גם את אברהים ראיסי בין ההישגים שלך". אחר שאל בציניות: "ישראל, בואי ותודי שהרגת את ראיסי. או שהוא נפל בעצמו???". גולש נוסף הגיב: "אז אתה מודה שהרגת את ראיסי?", וחברו השיב לו: "היו לך ספקות?".

כזכור, נשיא איראן לשעבר איבד את חייו לאחר שמסוקו התרסק בתנאי מזג אוויר קשים. באופן רשמי יוחס האירוע לתקלות שנגרמו מערפל כבד, אך מאז ועד היום ממשיכים להתפרסם ברשתות החברתיות ספקולציות שונות על סיבת ההתרסקות – ומעורבות ישראלית נרמזת שוב ושוב, מבלי שקיבלה אי פעם אישור רשמי.

