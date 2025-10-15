כיכר השבת
מדיניות אגרסיבית 

אין משחקים: שישה זרים התבטאו נגד צ'רלי קירק - ואיבדו את הוויזה לארה"ב

ארה"ב ממשיכה במדיניות של אפס סובלנות כלפי זרים המבקשים להתגורר או לבקר בארה"ב, שאינם מכבדים את הממשל או את המורשת האמריקנית | אמש הודיעה מחלקת המדינה על ביטול הוויזה לשישה זרים שהתבטאו נגד מקורבו של הנשיא צ'רלי קירק (בעולם) 

רגע הירי (צילום: לפי סעיף 27א)

משרד החוץ האמריקאי הודיע אמש (שלישי) כי ביטל את אשרות הכניסה של שישה זרים בעקבות דברים שפרסמו ברשתות החברתיות על רציחתו של הפעיל השמרני צ’רלי קירק.

ההחלטה פורסמה כאמור ביום שלישי, במקביל לטקס בבית הלבן שבו העניק נשיא לקירק את מדליית החירות הנשיאותית – העיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינה – ביום הולדתו ה־32 של קירק, אילו היה בחיים. העיטור הוענק לאשתו של צ'רלי במהלך טקס מצומצם בנוכחות הנשיא.

בהודעה שפורסמה ברשת X כתב משרד החוץ כי "לארצות הברית אין כל חובה לארח זרים המאחלים מוות לאמריקנים". לפי ההודעה, ששת מבוטלי האשרה הגיעו מדרום אפריקה, ארגנטינה, מקסיקו, ברזיל, גרמניה ופרגוואי. בין הציטוטים שהובאו נכתב כי אזרח ארגנטינה האשים את קירק ב"הפצת רטוריקה גזענית, שוביניסטית ושונאת זרים", ואילו משתמש גרמני כתב: "כשפשיסטים מתים, לדמוקרטים אין סיבה להתלונן".

במשרד החוץ הדגישו כי הרשויות ממשיכות לאתר בעלי ויזה נוספים שנכחו באירוע באוניברסיטת יוטה בחודש שעבר, שבו – לדברי המשרד – נשמעו קריאות שמחה על הירצחו של קירק. כבר קודם לכן הזהירה וושינגטון כי תנקוט צעדים נגד זרים ש"מהללים, מצדיקים או לועגים" למותו של הפעיל.

מאז תחילת השנה מנהלת ממשל טראמפ מדיניות הגירה תקיפה, הכוללת בדיקה מוגברת של פעילות זרים ברשתות החברתיות, שלילת אלפי אשרות סטודנטים, וצמצום משך השהייה המותרת של אחרים.

קירק, מהקולות הבולטים בתנועה השמרנית האמריקאית ומייסד הארגון Turning Point USA, נרצח בסוף ספטמבר באירוע ירי באוניברסיטת יוטה. הזעזוע ממותו הוביל את הנשיא טראמפ לכנותו "גיבור חירות שנפל על הגנת אמריקה".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

