משרד החוץ האמריקאי הודיע אמש (שלישי) כי ביטל את אשרות הכניסה של שישה זרים בעקבות דברים שפרסמו ברשתות החברתיות על רציחתו של הפעיל השמרני צ’רלי קירק.

ההחלטה פורסמה כאמור ביום שלישי, במקביל לטקס בבית הלבן שבו העניק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקירק את מדליית החירות הנשיאותית – העיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינה – ביום הולדתו ה־32 של קירק, אילו היה בחיים. העיטור הוענק לאשתו של צ'רלי במהלך טקס מצומצם בנוכחות הנשיא.

בהודעה שפורסמה ברשת X כתב משרד החוץ כי "לארצות הברית אין כל חובה לארח זרים המאחלים מוות לאמריקנים". לפי ההודעה, ששת מבוטלי האשרה הגיעו מדרום אפריקה, ארגנטינה, מקסיקו, ברזיל, גרמניה ופרגוואי. בין הציטוטים שהובאו נכתב כי אזרח ארגנטינה האשים את קירק ב"הפצת רטוריקה גזענית, שוביניסטית ושונאת זרים", ואילו משתמש גרמני כתב: "כשפשיסטים מתים, לדמוקרטים אין סיבה להתלונן".

במשרד החוץ הדגישו כי הרשויות ממשיכות לאתר בעלי ויזה נוספים שנכחו באירוע באוניברסיטת יוטה בחודש שעבר, שבו – לדברי המשרד – נשמעו קריאות שמחה על הירצחו של קירק. כבר קודם לכן הזהירה וושינגטון כי תנקוט צעדים נגד זרים ש"מהללים, מצדיקים או לועגים" למותו של הפעיל.

מאז תחילת השנה מנהלת ממשל טראמפ מדיניות הגירה תקיפה, הכוללת בדיקה מוגברת של פעילות זרים ברשתות החברתיות, שלילת אלפי אשרות סטודנטים, וצמצום משך השהייה המותרת של אחרים.

קירק, מהקולות הבולטים בתנועה השמרנית האמריקאית ומייסד הארגון Turning Point USA, נרצח בסוף ספטמבר באירוע ירי באוניברסיטת יוטה. הזעזוע ממותו הוביל את הנשיא טראמפ לכנותו "גיבור חירות שנפל על הגנת אמריקה".