השר יריב לוין, שהכריז על מאבק במערכת המשפט, הודה הבוקר (חמישי) כי הוא לא באמת מצליח להיאבק במערכת המשפט.

בפתח דבריו בריאיון לגיא בוסי ואיתמר פליישמן ברדיו גלי ישראל הוא תקף את יצחק עמית, נשיא העליון: ״ברגע שבבית המשפט העליון ישבו אנשים אחרים, עם חוש צדק ועם חוש איזון - התוצאות יהיו אחרות״.

כשנשאל למה עמית עושה זאת, אמר: "יש כאן קבוצה עם שליטה בעליון שדואגת שחבריה יתברגו בכל המקומות, מקרה דוד זימי כדוגמא נהדרת למה שקרה כאן לאורך שנים ארוכות. כשהם רוצים שמישהו משלהם ימונה - הוא ממונה בלי אף בעיה, לעומת זאת כשיש מישהו מהקבוצה השניה הם מחפשים כל סיבה לטרפד".

לוין הוסיף ותקף: "אך זה לא רק במערכת המשפט - זה קורה בכל מקום, כולל בצמרת העסקית", וסיכם: "כתוצאה משיטת החבר מביא חבר - בעליון עומדים שופטים עם השלכות עולם קיצוניות, הדוגמא הכי טובה זה הדיון השערורייתי עבור הנוחבות״.

יריב לוין: לארגן בדחיפות הקרנה של סרט הזוועות לכלל שופטי העליון בני סולומון | 20.08.25

כשנשאל איך הוא כשר המשפטים פועל לשנות את השיטה, הוא אמר: ״אני אכן משנה את זה, אני חושב שיש לנו שורה של הישגים שכבר הושגו. עצם חשיפת האמת זה הישג, עשינו שינוי היסטורי בהרכב הועדה לבחירת שופטים, ועוד. אין כאן פתרונות מהירים, זה המאבק הכי קשה מאז קום המדינה״.

לגבי המלחמה והחלת הריבונות אמר לוין: ״בלי קשר לשאלת העסקה; יש שני דברים שאי אפשר לוותר עליהם בשום אופן במסגרת המאבק בטרור, בעזה ובשומרון, הכרעה והכנעת כל מי שעוסק בטרור, אין דרך לחיות לצד הטרור. הדבר השני והיותר חשוב: מאחר ואני מאמין שיש לנו חובה וזכות על ארץ ישראל. חייבים לנצל את חלום ההזדמנויות שיש לנו להחיל היום ריבונות. אני עושה כל מאמץ על מנת שהחלטה בכיוון הזה תתקבל״.