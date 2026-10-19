שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה היום (שני) בקריאה חריפה לעופר וינטר ולמפלגות הימין הקטנות לפרוש מהמירוץ לכנסת, זאת לאחר הודעתו של בני גנץ על פרישתו מהבחירות הקרובות. סמוטריץ' הזהיר כי המשך התמודדותן של מפלגות שאינן עוברות בוודאות את אחוז החסימה עלול להביא לעליית השמאל לשלטון.

"כששומעים את הברכות של כל מנהגי מפלגות השמאל להחלטת הפרישה של גנץ, מבין שהוא פרש כדי לגלות אחריות לגוש השמאל ולהעלות אותו לשלטון", מסר סמוטריץ'. "השמאל עכשיו מאורגן עם אפס זריקת קולות. למרבה הצער דווקא בימין המצב עכשיו הפוך לחלוטין".

שר האוצר התייחס במפורש למפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, שבסקרים האחרונים שפורסמו אינה עוברת את אחוז החסימה. "עופר וינטר וכמוהו עוד כמה רסיסי מפלגות שאין להם שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה, מהמרות על העתיד של מדינת ישראל", אמר.

סמוטריץ' הפציר בוינטר ובחבריו לפרוש מהמירוץ: "אני מפציר בעופר בחבריו ובכל רסיסי המפלגות - תפרשו. לא מהמרים על מדינה פלסטינית, לא מהמרים על הזהות היהודית של מדינת ישראל, לא מהמרים על הביטחון, לא מהמרים על העתיד של מדינת ישראל".

הקריאה של סמוטריץ' מגיעה על רקע שני סקרים דרמטיים שפורסמו אמש, בהם מפלגת "עמך ישראל" אינה עוברת את אחוז החסימה. בסקר i24NEWS המפלגה נחלשה לשפל של 2.9% בלבד מקולות הבוחרים, ובסקר כאן חדשות היא אינה מופיעה כלל במפת החלוקה.

בהודעה פומבית של מפלגת הציונות הדתית נמסר: "פרישתו של גנץ, נובעת מאחריותו לא לאבד קולות לגוש השמאל. כעת, לאחר הפרישה השמאל מאורגן למופת באופן ששום קול אצלו לא ילך לאיבוד. לעומת זאת, בימין יש הפעם חוסר אחריות מוחלט מצד עופר וינטר ויתר רסיסי המפלגות שלא מתקרבות לאחוז החסימה שמתעקשים לזרוק קולות לפח ולסכן את מדינת ישראל בשלטון שמאל עם תומכי טרור שיביא עלינו אסון".

גם שר הליכוד קרעי הגיב: "גנץ מגלה אחריות כלפי החברים שלו בשמאל כדי לא לאבד אף קול. הגיע הזמן שגם בימין יתעשתו. אם וינטר יפרוש, אוריד בפניו את הכובע". השר גדעון סער קרא גם הוא למפלגות ימין לפרוש מהמירוץ.

סמוטריץ' סיכם את דבריו בקריאה ברורה לציבור: "לא מצביעים לאף מפלגה שלא עוברת בוודאות את אחוז החסימה, לא זורקים קולות לפח, ולא מקימים מדינה פלסטינית".