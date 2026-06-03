התיעודים מהכנסת היום ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90, ערוץ כנסת, רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

במליאת הכנסת הסתיימה לפני זמן קצר (רביעי) ההצבעה בסיבוב השני לבחירת מבקר המדינה הבא, לאחר שבסיבוב הראשון אף אחד משני המועמדים לא הצליח להגיע לרף הנדרש של 61 קולות. כעת מתבצעת ספירת הקולות שתכריע בין השופט בדימוס יוסף אלרון לבין עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו.

עדכון - ברוב של 61 קולות: מועמדו של ראש הממשלה ועורך דינו, מיכאל ראבילו נבחר במליאת הכנסת לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שזכה לתמיכת 61 חברי כנסת בסיבוב השני. יוסף אלרון זכה לתמיכתם של 57 חברי כנסת. מדובר כאמור בסיבוב השני של ההצבעה, על פי חוק מבקר המדינה, בסיבוב השני די במספר הקולות הגבוה ביותר כדי לזכות בתפקיד - גם אם מספר זה נמוך מ-61. בסיבוב הראשון שהתקיים הבוקר, אלרון קיבל 60 קולות וראבילו 57 קולות, כאשר 118 חברי כנסת השתתפו בהצבעה. קודם שעברו לסיבוב השני של ההצבעה, התקיים עימות משמעותי במליאה, כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה ניסו לפסול את ההצבעה, מכיוון שחברי כנסת מהליכוד טענו כי קיבלו הוראה לתעד את עצמם מצביעים למועמדו של ראש הממשלה. נתניהו, לא חיכה לתוצאות והוא עזב כבר את הכנסת.

דבריו של אוחנה על הסיבוב השני | צפו - צילום: ערוץ כנסת דבריו של אוחנה על הסיבוב השני | צפו | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 1:08

הליך הספירה החשאי

מיד עם סיום ההצבעה, תיבת הקלפי הועברה בליווי סדרני הכנסת אל חדרו של מזכיר הכנסת, עו"ד דן מרזוק. את הספירה מבצעת ועדת קלפי מיוחדת, המורכבת משני חברי כנסת מהקואליציה ושני חברי כנסת מהאופוזיציה. ספירת הקולות מתבצעת בפיקוח מזכיר הכנסת והלשכה המשפטית של הכנסת.

ההצבעה עצמה התקיימה מאחורי פרגוד שהוצב במליאה, כאשר כל חבר כנסת נקרא בשמו על פי סדר האלף-בית, קיבל מעטפת הצבעה, נכנס מאחורי הפרגוד לשמירה על דיסקרטיות מוחלטת, והשליך את פתק ההצבעה לתוך תיבת הקלפי הנעולה.

נתניהו מצביע היום ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

מתיחות בין הקואליציה לאופוזיציה

לקראת הסיבוב השני התעוררה מחלוקת סוערת בין הקואליציה לאופוזיציה. על פי הדיווחים כאמור, באופוזיציה טענו כי במפלגת הליכוד הכריחו חברי כנסת לתעד את עצמם מצביעים עבור המועמד המועדף על ראש הממשלה - מה שמהווה לטענתם פגיעה חמורה בחשאיות ההצבעה. בליכוד הכחישו את הטענות.

יצוין כי הח"כים החרדים מש"ס ויהדות התורה צפויים לתמוך במועמדותו של מיכאל ראבילו, הזוכה לתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. מנגד, סיעות האופוזיציה תומכות במועמדותו של השופט בדימוס יוסף אלרון, שסיים לאחרונה כהונה בת שמונה שנים בבית המשפט העליון. מנגד, על פי דיווחים שונים על הסיבוב הראשון, בשל הזעם של יהדות התורה על נתניהו בכל הנוגע לחוק הגיוס, הם הצביעו מאחורי הפרגוד דווקא למועמד של האופוזיציה.

מיכאל ראבילו ויוסף אלרון ( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

המרוץ אחרי פרישת הרשקוביץ

המרוץ לתפקיד מבקר המדינה התגבש לשני מועמדים לאחר שפרופ' דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה לשעבר, הודיע על פרישתו מהמרוץ. הרשקוביץ זכה לתמיכה רחבה בקרב חברי כנסת מהקואליציה, כולל מצד הסיעות החרדיות, אך בחר לפרוש מטעמים שלא פורטו.

עו"ד מיכאל ראבילו, שייצג את ראש הממשלה בהליכים משפטיים רבים לאורך השנים, נתפס כמועמד המועדף על הקואליציה. מולו עומד השופט בדימוס יוסף אלרון, שזוכה לתמיכת סיעות האופוזיציה.