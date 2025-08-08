כיכר השבת
"מערכת הביטחון כפופה לדרג המדיני"

לאחר דיון לילי ארוך: הקבינט הכריע, ישראל הולכת לכיבוש רצועת עזה | הפרטים המלאים

בתום דיון של-10 שעות: הקבינט המדיניות ביטחוני, אישר את ההצעה לכיבוש רצועת עזה | לשכת ראש הממשלה: "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה, תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה" (מדיני, צבאי)

הקבינט התכנס בלשכת רה"מ (צילום: קובי גדעון לע"מ)

גם לאחר התנגדות הרמטכ", לפני זמן קצר היום (שישי), הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הצעת ראש הממשלה להכרעת החמאס, וקבע כי ישראל הולכת לכיבוש העיר עזה.

על פי הודעת לשכת רה"מ: "צה"ל ייערך תוך זמן קצר להשתלטות על העיר עזה, תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

בנוסף נאמר כי הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה:

1. פירוק חמאס מנשקו.

2. השבת כל החטופים - החיים והחללים כאחד.

3. פירוז רצועת עזה.

4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה.

5. קיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.

בסיום ההודעה נאמר כי "רוב מוחלט של שרי הקבינט סברו שהתוכנית החלופית שהוצגה בקבינט - לא תשיג את הכרעת החמאס ולא את החזרת החטופים".

