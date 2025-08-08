הקבינט התכנס בלשכת רה"מ ( צילום: קובי גדעון לע"מ )

גם לאחר התנגדות הרמטכ", לפני זמן קצר היום (שישי), הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הצעת ראש הממשלה להכרעת החמאס, וקבע כי ישראל הולכת לכיבוש העיר עזה.