לאחר ארבעה ימים

צה"ל מגיב לטענות הפלסטינים על מות הכדורגלן העזתי: "האירוע אינו מוכר"

אחרי שההתאחדות הפלסטינית לכדורגל טענה כי שחקן העבר סולימאן אל-עובייד, שכונה "פלה הפלסטיני", נהרג בשבוע שעבר מאש צה"ל כשהמתין לסיוע הומניטרי, דובר צה"ל הודיע הערב כי "מבדיקה ראשונית ומעמיקה", עולה כי "לא מוכרים נפגעים כתוצאה מירי צה"ל" באזור מרכזי חלוקת הסיוע ברצועת עזה ב-6 באוגוסט (מדיני)

השחקן העזתי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

ארבעה ימים לאחר דיווחים בעזה על מותו של כוכב נבחרת פלסטין, סולימאן אל-עובייד, המכונה "פלה הפלסטיני", מירי במרכז חלוקת מזון, אומרים בצה"ל הערב (ראשון) כי "מבדיקה ראשונית ומעמיקה, לא מוכרים נפגעים כתוצאה מירי צה"ל במרחבי מרכזי החלוקה ברצועה ב־6 באוגוסט 2025".

מותו של כוכב נבחרת פלסטין, סולימאן אל-עובייד המכונה "פלה הפלסטיני" הגיע למיליוני אוהדי כדורגל ברחבי העולם. בחשבון הרשמי של אופ"א ברשת X עם 98 מליון צפיות נכתב "כישרון שנתן תקווה לאינספור ילדים אפילו בתקופות החשוכות ביותר".

לפי טענת איגוד הכדורגל הפלסטיני, הכדורגלן שזכה לכינוי "הפלה הפלסטיני" נהרג בתקיפה ישראלית בדרום . לדבריהם, סולימאן אל-עובייד נהרג ביום רביעי כאשר כוחות ישראליים תקפו אזרחים שהמתינו לסיוע הומניטרי.

כוכב ליברפול המצרי, מוחמד סלאח שיתף אמש את החשבון של אופ"א וכתב: "תוכלו לגלות לנו כיצד הוא מת ומדוע"?. ציוץ שגרף עד כה עשרות מיליוני צפיות.

View post on X

גם כדורגלן העבר הצרפתי כוכב מנצסט'ר יונייטד לשעבר, אריק קאנטונה, התייחס למותו של אל-עובייד וכתב: "ישראל הרגה את כוכב נבחרת פלסטין בזמן שחיכה לסיוע ברפיח. כמה עוד אפשר עם רצח העם הזה?".

כאמור, ארבעה ימים לאחר פרסום הדיווח, צה"ל הודף את הטענות להרג השחקן, ולדברי צה"ל "מבדיקה ראשונית ומעמיקה", עולה כי "לא מוכרים נפגעים כתוצאה מירי צה"ל" באזור מרכזי חלוקת הסיוע ברצועת עזה ב-6 באוגוסט. 

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

