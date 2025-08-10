כיכר השבת
אחרי שנאם לתקשורת הזרה

כיבוש עזה | ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה בשידור חי • הצטרפו

ראש הממשלה נתניהו מוסר בשעה זו הצהרה לישראלים, בשידור חי ממשרד ראש הממשלה בירושלים | בהצהרה צפוי נתניהו להתייחס להחלטה שקיבל הקבינט בנוגע לכיבוש עזה וכן התייחס לשאלות משפחות החטופים | "כיכר השבת מעביר את ההצהרה בשידור חי" • הצטרפו (חדשות, פוליטי)

ראש הממשלה , מקיים בשעה זו (ראשון) מסיבת עיתונאים, "כיכר השבת" מעביר את ההצהרה בשידור חי.

"הקבינט קיבל החלטה דרמטית, אחרי שצה״ל השתלט על 75% מהרצועה הנחנו את צה״ל להשלים את ההכרעה", פתח נתניהו את ההצהרה וביקש כוס מים ולא המשיך עד שקיבל.

לאחר מכן הסביר על החלטת הקבינט: "קיבלנו חמישה עקרונות בקבינט כדי שנוכל לסיים את המלחמה".

נתניהו פירט את חמשת העקרונות - "פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים, פיקוד מלא על הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית".

