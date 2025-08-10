ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (ראשון) בירושלים מסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה, שבה הציג את עמדת ישראל לגבי המצב בעזה ואת תכנית הפעולה הנוכחית מול חמאס. לדבריו, היעד אינו לכבוש את רצועת עזה, אלא לשחרר אותה מהטרוריסטים של הארגון.

נתניהו הדגיש כי חמאס מחזיק בעזה אלפי מחבלים חמושים, שממשיכים לאיים על ביטחון האזור ומאיימים לחזור על פיגועי ה-7 באוקטובר. "האמת היא שלחמאס יש אלפי מחבלים חמושים בעזה, והארגון רוצה לחזור על מעשי הזוועה ולעשות זאת שוב ושוב", אמר ראש הממשלה. לדבריו, הארגון משעבד את תושבי עזה, גונב מהם מזון ויורה על מי שמנסה לברוח לאזורים בטוחים.

ראש הממשלה הביע הזדהות עם תושבי עזה, וטען כי הם מבקשים לשחרר לא רק את עצמם, אלא גם את הרצועה כולה מחמאס. "העזתים מתחננים לנו ולעולם - שחרר ואותנו ותשחררו את עזה מחמאס", אמר. בנוסף, הבהיר כי אף ממשלה לא תאפשר "לממשל ג'נוסיידי בעזה" להמשיך לפעול כפי שהיא עושה כיום.

נתניהו הוסיף כי המלחמה יכולה להסתיים במהרה אם חמאס יניח את הנשק וישחרר את כל החטופים, אך לאור סירובו של הארגון, לישראל לא נותרה ברירה אלא להמשיך ולסיים את פעילות חמאס. הוא ציין כי הקבינט הנחה את צה"ל לפעול לנטרול שני המאחזים המרכזיים של חמאס ברצועה ובמחנות המרכז, תוך מתן אפשרות לאוכלוסייה האזרחית לעזוב את אזורי הלחימה לאזורים בטוחים, שם יינתנו להם מזון ותרופות.

כמו כן, ראש הממשלה הסביר כי לאחר סיום הלחימה תוקם בעזה ממשלה אזרחית שתפעל נגד הטרור ולא תקדם חינוך או תקיפות נגד ישראל, וישראל תהיה אחראית על הביטחון. באזור הגבולות יוקמו אזורי ביטחון שימנעו פלישות עתידיות.

נתניהו הבהיר כי ישראל העבירה לעזה כ-2 מיליון טון סיוע הומניטרי, מה שנחשב לכמות חסרת תקדים בכל הקשר צבאי, אך האשים את חמאס בבזיזת המזון ויצירת מחסור מכוון. לצורך המחשה הציג נתניהו תמונות קשות של אזרחים רעבים, כמו גם את תמונותיהם של החטופים.