ראש הממשלה בנימין נתניהו, כינס הערב (ראשון), מסיבת עיתונאים במשרדו בירושלים ובה התייחס להמשך הלחימה ברצועת עזה.

על פי הדיווח בכאן חדשות, רק לפני מספר חודשים נתניהו הצהיר כי הגליית בכירי חמאס ותכניתו של טראמפ להגירה המונית מרצועת עזה, הם התנאים להפסקת הלחימה, אך הערב הוא נשמע אחרת לגמרי.

לדברי ראש הממשלה: "קיבלנו חמישה עקרונות בקבינט כדי שנוכל לסיים את המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים, פיקוד מלא על הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית".

בנוסף דווח בחדשות 13, כי ברקע החלטת הקבינט על כיבוש העיר עזה, ראש המל"ל הנגבי והשר רון דרמר התווכחו לאחרונה בפני נתניהו בשאלה האם ארה"ב איתנו במהלך של כיבוש עזה?

השר דרמר אמר בשיחה הסגורה כי ממשל הנשיא טראמפ יאפשר לישראל חופש פעולה מלא, ברצועת עזה. אך הנגבי סבר אחרת וטען כי ״עד נקודה מסוימת. כמו במלחמה עם איראן שהם היו איתנו - עד שטראמפ דרש מאיתנו לסובב את המטוסים״.