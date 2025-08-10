כיכר השבת
טראמפ איתנו?

הבדלי המסרים בין מסיבות העיתונאים - והעימות בין יועצי ראש הממשלה

רק לפני מספר חודשים, נתניהו טען כי לצורך סיום המלחמה - על חמאס להגלות את בכירי הארגון לחו"ל, ולקבל את תוכנית ההגירה של טראמפ, הערב הוא נשמע אחרת |ומה חושבים בארה"ב על החלטת הקבינט ללכת לכיבוש העיר עזה? (מדיני)

רה"מ נתניהו, הערב (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

ראש הממשלה בנימין נתניהו, כינס הערב (ראשון), מסיבת עיתונאים במשרדו בירושלים ובה התייחס להמשך הלחימה ברצועת .

על פי הדיווח בכאן חדשות, רק לפני מספר חודשים נתניהו הצהיר כי הגליית בכירי חמאס ותכניתו של להגירה המונית מרצועת עזה, הם התנאים להפסקת הלחימה, אך הערב הוא נשמע אחרת לגמרי.

לדברי ראש הממשלה: "קיבלנו חמישה עקרונות בקבינט כדי שנוכל לסיים את המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים, פיקוד מלא על הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית".

בנוסף דווח בחדשות 13, כי ברקע החלטת הקבינט על כיבוש העיר עזה, ראש המל"ל הנגבי והשר רון דרמר התווכחו לאחרונה בפני נתניהו בשאלה האם ארה"ב איתנו במהלך של כיבוש עזה?

השר דרמר אמר בשיחה הסגורה כי ממשל הנשיא טראמפ יאפשר לישראל חופש פעולה מלא, ברצועת עזה. אך הנגבי סבר אחרת וטען כי ״עד נקודה מסוימת. כמו במלחמה עם איראן שהם היו איתנו - עד שטראמפ דרש מאיתנו לסובב את המטוסים״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (73%)

לא (27%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר