שורת ארגונים וארגונים פוליטיים, הגישו בג"ץ כנגד החלטת הממשלה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, מי שנזעק להגן עליה, הוא כמובן בג"ץ ולפני דקות ספורות (ראשון) השופט סולברג הוציא צו ביניים שימנע את פיטוריה.

״החלטת הממשלה על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה לא תיכנס לתוקף", כתב השופט סולברג בצו הביניים: "על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת".

עוד הוא הוסיף: "בכלל זאת, לא יחול בתקופה זו כל שינוי בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה; בסדרי העבודה הנוהגים בינה לבין הממשלה - במעמדן הנורמטיבי של חווֹת הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה והחלטות רשויות התביעה וכן לא יוכרז על מחליף או ממלא מקום".

"אבהיר אפוא", כתב עוד השופט סולברג: "כי בהתאם לצו הביניים ולהחלטותַי הקודמות, כאמור לעיל, ובניגוד לאמור במכתב, היועצת המשפטית לממשלה איננה "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר", כאשר תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה – בעינו עומד; והדרישה מעובדי המשרד לשנות את התנהלותם הנוהגת לגבי חוות הדעת האמורות – אין לה על מה שתסמוך".