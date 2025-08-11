ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע הבוקר (שני) כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית במהלך העצרת הכללית של האו"ם בספטמבר, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס.

אלבניזי אמר כי המדינה העתידית תהיה הזדמנות לממש הגדרה עצמית לעם הפלסטיני, אך כי חמאס לא יוכל להיות חלק ממנה. בדבריו התייחס ראש ממשלת אוסטרליה גם למצב ברצועה. "המצב בעזה נהיה גרוע מעבר לפחדים הגרועים ביותר של העולם", אמר. "ישראל מוסיפה להפר את החוק הבין־לאומי".

אלבניזי, שהביע בעבר תמיכה בפתרון שתי המדינות, אמר בחודש שעבר כי "זו שאלה של מתי, לא אם" ממשלתו תכיר במדינה פלסטינית. הוא הוסיף כי "במשך זמן רב הייתה תמיכה דו-מפלגתית באוסטרליה בפתרון שתי המדינות".

בתוך כך, שר החוץ של ניו זילנד אמר היום כי הקבינט במדינה יקבל החלטה ביחס להכרה במדינה פלסטינית, וכי זו תוצג במהלך מושב העצרת הכללית.

הדיווח מגיע בצל גל הכרזות מצד מדינות מערביות כי יכירו במדינה פלסטינית, בין היתר מצד בריטניה וצרפת. בסוף החודש שעבר אוסטרליה ו-14 מדינות נוספות חתמו על הצהרה שבה הביעו נכונות להכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר.

לדבריהן, מדובר בצעד חיוני בדרך לפתרון שתי המדינות - והן הזמינו את כל המדינות שטרם עשו זאת להצטרף לקריאה. מתוך ה-15, אוסטרליה ו-8 מדינות נוספות טרם הכירו לפני כן במדינה פלסטינית, או הכריזו שיעשו זאת, בהן אנדורה, קנדה, פינלנד, לוקסמבורג, מלטה, ניו זילנד, פורטוגל וסן מרינו.

אתמול, במסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה, נתניהו התייחס להצהרות האחרונות מצד בעלות ברית של ישראל, בהן גם אוסטרליה, שגינו את המשך הלחימה ברצועת עזה, וטען כי "הם (האוסטרלים - ב.ס) יודעים מה היו עושים אם ליד מלבורן או סידני היה את ההתקפה הנוראית הזאת (טבח 7/10 - ב.ס). אני חושב שהיו עושים לפחות מה שאנחנו עושים, ואולי לא מספיק יעיל ומדויק. איבדנו לא מעט חיילים במאמץ הזה".

על הצונאמי המדיני נגד ישראל ועל גל ההכרות במדינה פלסטינית אמר נתניהו כי "הציעו לפלסטינים מדינה פעמים רבות, כולל בתוכנית החלוקה, והם דחו אותה. הם קיבלו הצעות נדיבות מקודמיי - ודחו אותן. הם לא רוצים ליצור מדינה אלא רוצים להשמיד מדינה. הם התנגדו לציונות לפני הקמת המדינה והתנגדו אליה מאז הקמתה".

נתניהו הוסיף כי "לחמאס בעזה הייתה מדינה דה-פקטו, אך הם הכריזו על מלחמה להשמדת ישראל. זה מה שעשו ב-7 באוקטובר, וזה מה שיעשו שוב אם לא נשמיד אותם".