ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניז הגיע לפני זמן קצר (ראשון) לאתר ההנצחה בבונדי ביץ', לרגל אירוע אזכרה שייערך לזכר הקורבנות והדלקת נר חנוכה.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראה אלבניז כשהוא נכנס לאתר ההנצחה, בעוד עשרות אנשים צועקים לעברו מילות גנאי.

"תתבייש לך!", צעקו מספר רב של נוכחים יחד, אחרים הבהירו לו כי "אתה לא רצוי פה".

האירוע מתקיים היום כיום זיכרון לאירוע הטרור הקשה ביותר שידעה אוסטרליה מזה שלושים שנה, בפרט עבור הקהילה היהודית שכבר אינה מרגישה מוגנת במדינה.

הזעם על אלבניז בקרב הקהילה היהודית הוא עצום. חברי הקהילה מאשימים אותו במתן יד חופשית לאנטישמיות במדינה, כאשר לאורך כל המלחמה בחר לאפשר הפגנות אנטי-ישראליות ואנטישמיות במוצהר כמעט.

בשעה 18:47 (שעון מקומי), הדליקו מיליוני אוסטרלים נרות לזכרם של 15 הנרצחים בפיגוע הנורא ודגלים הורדו לחצי התורן.

ראש הממשלה קרא לאוסטרלים לנצל את "60 השניות הללו לזכרם של אלה שהיו אמורים להיות איתנו היום ואינם עוד". הוא אמר כי "זה יהיה רגע לעצור, להרהר ולהבהיר שהשנאה והאלימות לעולם לא יגדירו אותנו כאוסטרלים".