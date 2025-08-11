לאחר החלטת הקבינט על הליכה לכיבוש העיר עזה רק בסוף השבוע שעבר, ראש הממשלה נתניהו הכריע הערב (שני) כי ישראל לא תסכים לעצור את הלחימה לטובת עסקה חלקית, וכי רק עסקה מלאה על השולחן כרגע, ובכך צידד בעמדתו של מקורבו השר רון דרמר, כך על פי הפרסום בחדשות 12.

על פי הנאמר בסביבת ראש הממשלה, נתניהו יהיה מוכן לנהל משא ומתן, בתנאים לעצירת הלחימה ברצועת עזה, רק עם תגיע הצעה לעסקה מלאה, שבה יחזרו כלל החטופים הבייתה, בנוסף טענו בסביבתו של רה"מ כי ישראל תשתף פעולה במשא ומתן רק בתנאים הללו.

מוקדם יותר דווח העיתונאי עמית סגל, כי מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר רון דרמר, טען במהלך ישיבת הקבינט האחרונה כי לישראל אין זמן ללכת לעסקה חלקית.

לדברי השר דרמר: "סיכוי גבוה מאוד שהמתווכות מביאות לנו עסקה חלקית שעליה ייפתח מו״מ ואני אומר שזה זמן שאין לנו, גם מבחינת טראמפ. הוא לא יכול לאפשר למלחמה להימשך כל כך הרבה זמן, והמשמעות היא שבהנחה שהמו"מ יימשך לאורך זמן, לא נוכל להרשות לעצמנו ללכת לעסקה חלקית".

דרמר סיים וטען כי "לא בטוח שבסוף שישים ימי ההפוגה יהיה לנו אשראי לחזור".