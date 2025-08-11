כיכר השבת
"תזכרו את 7 באוקטובר"

טראמפ מגבה את נתניהו: "לא חושב שחמאס ישחרר חטופים בעסקה במצב הנוכחי, חמאס לא יכול להישאר בעזה"

נשיא ארה"ב טראמפ מסרב להביע את דעתו בפומבי על תוכנית כיבוש עזה אך מבהיר כי להערכתו חמאס לא ישחרר חטופים בעסקה ומדגיש כי חמאס לא יכול להישאר ברצועת עזה ביום שאחרי | טראמפ ביקש מהישראלים לזכור את אירועי מתקפת הפתע של חמאס בבוקר שמחת תורה (ארץ)

טראמפ (צילום: דניאל טורוק, דוברות הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הערב (שני) להחלטת הקבינט המדיני ביטחוני לכבוש את העיר עזה בניסיון לחסל את ארגון הטרור חמאס בצל הקשיים במשא ומתן לשחרור .

בשיחה עם 'חדשות 12' התבטא : ""הם (חמאס) לא הולכים לשחרר את החטופים במצב הנוכחי. אני חושב שיהיה מאוד קשה להשיג את זה".

על פי הדיווח של ברק רביד, טראמפ הדגיש בשיחה איתו כי ישראל צריכה להחליט מה לעשות והאם היא מאפשרת לחמאס להישאר בעזה. לדברי הנשיא: "הם (חמאס. י.ג) לא יכולים להישאר שם".

נשיא ארה"ב פנה לישראלים וביקש להזכיר: "יש לי דבר אחד לומר - תזכרו את 7 באוקטובר. תזכרו את 7 באוקטובר".

עם זאת, כך על פי הדיווח, כשהנשיא נשאל האם הוא תומך בהחלטת הקבינט לכבוש את עזה, טראמפ אמר שאינו רוצה לומר, אך הדגיש שהייתה לו 'שיחה טובה' עם ביום ראשון.

כזכור, בשבוע שעבר, טראמפ התייחס במסיבת עיתונאים בבית הלבן למספר סוגיות ביטחוניות ומדיניות, ובהן המצב בעזה, סוגיית החטופים והאיום האיראני.

את הדברים אמר לאחר טקס חתימה על צו נשיאותי, כשבמוקד התייחסותו עמד הסרטון המזעזע שפרסם חמאס, שבו נראה החטוף אביתר דוד, מורעב ונאלץ לחפור את קברו.

"צפיתי בו. זה דבר נורא", אמר טראמפ, "אני מקווה שהרבה אנשים יצפו בו, גם אם קשה לצפייה, כי זה דבר נורא באמת".

כשנשאל האם ימשיך לתמוך בישראל גם במקרה שתכבוש את רצועת עזה, השיב: "לא מכיר תוכנית כזו. זה תלוי בעיקר בישראל".

