נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הערב (שני) להחלטת הקבינט המדיני ביטחוני לכבוש את העיר עזה בניסיון לחסל את ארגון הטרור חמאס בצל הקשיים במשא ומתן לשחרור חטופים.

בשיחה עם 'חדשות 12' התבטא הנשיא טראמפ: ""הם (חמאס) לא הולכים לשחרר את החטופים במצב הנוכחי. אני חושב שיהיה מאוד קשה להשיג את זה".

על פי הדיווח של ברק רביד, טראמפ הדגיש בשיחה איתו כי ישראל צריכה להחליט מה לעשות והאם היא מאפשרת לחמאס להישאר בעזה. לדברי הנשיא: "הם (חמאס. י.ג) לא יכולים להישאר שם".

נשיא ארה"ב פנה לישראלים וביקש להזכיר: "יש לי דבר אחד לומר - תזכרו את 7 באוקטובר. תזכרו את 7 באוקטובר".

עם זאת, כך על פי הדיווח, כשהנשיא נשאל האם הוא תומך בהחלטת הקבינט לכבוש את עזה, טראמפ אמר שאינו רוצה לומר, אך הדגיש שהייתה לו 'שיחה טובה' עם נתניהו ביום ראשון.

כזכור, בשבוע שעבר, טראמפ התייחס במסיבת עיתונאים בבית הלבן למספר סוגיות ביטחוניות ומדיניות, ובהן המצב בעזה, סוגיית החטופים והאיום האיראני.

את הדברים אמר לאחר טקס חתימה על צו נשיאותי, כשבמוקד התייחסותו עמד הסרטון המזעזע שפרסם חמאס, שבו נראה החטוף אביתר דוד, מורעב ונאלץ לחפור את קברו.

"צפיתי בו. זה דבר נורא", אמר טראמפ, "אני מקווה שהרבה אנשים יצפו בו, גם אם קשה לצפייה, כי זה דבר נורא באמת".

כשנשאל האם ימשיך לתמוך בישראל גם במקרה שתכבוש את רצועת עזה, השיב: "לא מכיר תוכנית כזו. זה תלוי בעיקר בישראל".