בן גביר: אם הרמטכ״ל לא מפטר את יועציו - צריך לפטר אותו

יו"ר 'עוצמה יהודית', השר איתמר בן גביר, התייחס הבוקר (רביעי) לחשיפת הכוורת הסודית של הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, וקרא לו לפטר את היועצים, ולא הרי שראש הממשלה, בנימין נתניהו, צריך להדיח את הרמטכ"ל מתפקידו.

כזכור, אמש דווח ב'כאן', כי זמיר מקבל ייעוץ תדיר מגורמים בכירים לשעבר שאינם חלק ממערך צה"ל. ברשימה – הרמטכ"ל והשר לשעבר גבי אשכנזי, האלוף במילואים ישראל זיו, דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, מתן דנסקר ולירן דן, לשעבר דוברו של נתניהו.

לדברי בן גביר: "כשרואים מיהם האנשים הקרובים לרמטכ"ל, מובן מדוע הוא עומד על רגליו האחוריות נגד התכנית שלנו לכיבוש עזה. מתברר כי הרמטכ"ל מוקף במובילי הקונספציה והכניעה ופועל על פי ערכיהם".

בן גביר הוסיף תוך איום: "אם הוא לא יודיע לאלתר כי הוא מחליף את הכוורת הפוליטית השמאל-קיצונית שלו - אני קורא לראש הממשלה להביא להחלפתו המיידית במועמד שחותר לניצחון ולא חותר יחד עם יועציו תחת הדרג המדיני".

כזכור, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, עלה הבוקר להתקפה מול הרמטכ"ל, בצל סערת מינויי הקצינים שסירב לאשר, עקץ על היועצים הנסתרים של זמיר, לעג ללשעברים והבהיר: "אחרי אירועי ה-7 באוקטובר אין יותר צבא שלא נמצא תחת פיקוח".

לדבריו: "הניסיון לשנות כעת נהלים בהם עבדנו, אולי בעצת חבר יועצים אנטי-ממשלתיים הבוחשים בקלחת, ולהחליפם בניסיון לקבוע עובדות בשטח ובפגישות מאולתרות - לא יצלח.

"יש להצטער על הפגיעה המיותרת בקציני צה"ל, שרבים מהם גיבורים שמסרו עצמם למען ביטחון ישראל, ושהתנהלות זאת הביאה לפגיעה בהם".