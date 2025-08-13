כחלק ממאמצי לוחמת התודעה, משרד החוץ מארח בימים אלו בישראל משלחת של עיתונאים בכירים מטעם רשת ״ניוזמקס״, מרשתות התקשורת המובילות בארה"ב. המשלחת כוללת גם עיתונאים מכלי תקשורת אמריקניים נוספים.

שר החוץ סער אמר בתדרוך כי ״הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67’ שבירתה במזרח ירושלים - מרחק קצר מכאן - תעמיד את מרכזי האוכלוסייה של ישראל בסכנה חמורה, ותדחוף את ישראל לגבולות שאינם ניתנים להגנה".

כאשר אומרים לנו: "הקימו מדינה פלסטינית כאן, על הגבעות האלה, קרוב אלינו, במרחק קצר ביותר מכל מרכזי האוכלוסייה שלנו - ירושלים, מישור החוף, ברור שמהלך כזה יהיה התאבדותי".

סער הוסיף: "פתרון שתי המדינות? מדינה פלסטינית בלב ארץ ישראל אכן תהיה פתרון - פתרון עבור אלה המבקשים להשמיד אותנו. לא ניתן לזה לקרות".

כשהוא מסיים: "אם מדינות גדולות כמו צרפת וקנדה רוצות להקים בשטחן מדינה פלסטינית הן יכולות, אצלן יש מספיק שטח. אבל כאן בארץ ישראל זה לא יקרה״.