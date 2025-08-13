כיכר השבת
"אצלנו זה לא יקרה"

סער: "אם צרפת וקנדה רוצות להקים בשטחן מדינה פלסטינית, שיקימו"

שר החוץ סער אמר למשלחת עיתונאים כי מדינה פלסטינית בלב ארץ ישראל אכן תהיה פתרון - פתרון עבור אלה המבקשים להשמיד אותנו | סער הוסיף: "לא ניתן לזה לקרות״ (מדיני)

שר החוץ סער (צילום: שלומי אמסלם, לע״מ)

כחלק ממאמצי לוחמת התודעה, משרד החוץ מארח בימים אלו בישראל משלחת של עיתונאים בכירים מטעם רשת ״ניוזמקס״, מרשתות התקשורת המובילות בארה"ב. המשלחת כוללת גם עיתונאים מכלי תקשורת אמריקניים נוספים.

שר החוץ אמר בתדרוך כי ״הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67’ שבירתה במזרח ירושלים - מרחק קצר מכאן - תעמיד את מרכזי האוכלוסייה של ישראל בסכנה חמורה, ותדחוף את ישראל לגבולות שאינם ניתנים להגנה".

כאשר אומרים לנו: "הקימו מדינה פלסטינית כאן, על הגבעות האלה, קרוב אלינו, במרחק קצר ביותר מכל מרכזי האוכלוסייה שלנו - ירושלים, מישור החוף, ברור שמהלך כזה יהיה התאבדותי".

סער הוסיף: "פתרון שתי המדינות? מדינה פלסטינית בלב ארץ ישראל אכן תהיה פתרון - פתרון עבור אלה המבקשים להשמיד אותנו. לא ניתן לזה לקרות".

כשהוא מסיים: "אם מדינות גדולות כמו צרפת וקנדה רוצות להקים בשטחן מדינה פלסטינית הן יכולות, אצלן יש מספיק שטח. אבל כאן בארץ ישראל זה לא יקרה״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר