שר הביטחון כ"ץ עונה ולועג לבנט: "מתיימר להיות מומחה לביטחון"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, מגיב למתקפה של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שתקף אותו ברקע העימות שלו עם הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר.

‏לדברי כ"ץ: "נפתלי בנט, שימים ספורים לפני המתקפה ההיסטורית שהובלנו נגד איראן טען בכל כלי התקשורת שאסור ובלתי אפשרי לתקוף את איראן!

"הוא מתיימר להיות מומחה לביטחון - ומותח ביקורת על מדיניות הביטחון ועליי כשר ביטחון"

‏כ"ץ הדגיש: "יש הרבה שאני מוכן לשמוע מהם ביקורת ולהתמודד עם טיעוניהם. לא במקרה הזה".

כזכור, אתמול תקף בנט: "שרי הממשלה, נתניהו, ומשפחתו מפעילים מסע השפלה והסתה נגד הרמטכ״ל אייל זמיר, האיש שמוביל את הצבא ברגע גורלי. הם מכנים אותו “חלש”, “שמאלן”, “לא התקפי”, ומדליפים לתקשורת שלל עלבונות. שר הביטחון ישראל כץ יורה עליו מטחים של מסרים משפילים".

בנט טען כי הסיבה למתקפות על הרמטכ"ל היא בשל העובדה ש"הרמטכ״ל מילא את חובתו על פי חוק והוציא צווי גיוס לעשרות אלפי צעירים חרדים, שדרושים לחיילינו כמו אוויר לנשימה. הפוליטיקאים החרדים איימו: אם הצווים לא יבוטלו, הם מפילים את הממשלה".

יצוין כי בניגוד לדברי בנט, ראשי הסיעות החרדיות לא איימו בפירוק הממשלה במידה ולא יבטלו את צווי הגיוס.