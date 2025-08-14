מחלקת המדינה של ארה"ב אמרה היום (חמישי) כי התוכנית של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להרחבת הבנייה במעלה אדומים, ולמעשה חותכת את יהודה ושומרון לשניים וקוטעת את הרצף בין רמאללה לבית לחם - שומרת על ישראל בטוחה.
במענה לשאלות נמסר מטעם מחלקת המדינה כי "גדה מערבית יציבה שומרת על ישראל בטוחה והיא מתואמת עם המטרה של ממשל טראמפ להביא לשלום באזור".
כזכור, מוקדם יותר היום השתתף שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' באירוע חגיגי במעלה אדומים, שנערך בשיתוף מועצת יש"ע ועיריית העיר, והכריז על אישור הקמת שכונת E1 – מהלך שמקודם זה למעלה משני עשורים ועוכב בשל לחצים מדיניים בינלאומיים.
שכונת E1 ממוקמת במרחב שבין מעלה אדומים לירושלים, והקמתה נחשבת לחיבור אסטרטגי שיבטיח את רציפות הבנייה הישראלית במזרח ירושלים וימנע רצף טריטוריאלי פלסטיני בין צפון הגדה לדרומה.
בעיני מתנגדיה, מדובר במהלך שיחסום בפועל את האפשרות להקים מדינה פלסטינית רציפה, ולכן התוכנית עוררה התנגדות חריפה מצד האיחוד האירופי וממשלים אמריקניים בעבר.
בשבועות האחרונים, חזרו האירופאים פעם אחר פעם בדרישה מישראל שלא לאשר את התוכנית שתקבור את רעיון המדינה הפלסטינית.
