רועה צאן ביו"ש | אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מחלקת המדינה של ארה"ב אמרה היום (חמישי) כי התוכנית של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להרחבת הבנייה במעלה אדומים, ולמעשה חותכת את יהודה ושומרון לשניים וקוטעת את הרצף בין רמאללה לבית לחם - שומרת על ישראל בטוחה.