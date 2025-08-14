כיכר השבת
גב מדיני מפתיע

"מקדם את השלום באזור": משרד החוץ האמריקני מגבה את תוכנית סמוטריץ' ביו"ש

מחלקת המדינה של ארה"ב אמרה היום כי התוכנית של סמוטריץ' להרחבת הבנייה במעלה אדומים, ולמעשה חותכת את יהודה ושומרון לשניים וקוטעת את הרצף בין רמאללה לבית לחם - "שומרת על ישראל בטוחה היא מתואמת עם המטרה של ממשל טראמפ להביא לשלום באזור" (מדיני)

רועה צאן ביו"ש | אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מחלקת המדינה של ארה"ב אמרה היום (חמישי) כי התוכנית של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להרחבת הבנייה במעלה אדומים, ולמעשה חותכת את יהודה ושומרון לשניים וקוטעת את הרצף בין רמאללה לבית לחם - שומרת על ישראל בטוחה.

במענה לשאלות נמסר מטעם מחלקת המדינה כי "גדה מערבית יציבה שומרת על ישראל בטוחה והיא מתואמת עם המטרה של ממשל טראמפ להביא לשלום באזור".

כזכור, מוקדם יותר היום השתתף שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' באירוע חגיגי במעלה אדומים, שנערך בשיתוף מועצת יש"ע ועיריית העיר, והכריז על אישור הקמת שכונת E1 – מהלך שמקודם זה למעלה משני עשורים ועוכב בשל לחצים מדיניים בינלאומיים.

שכונת E1 ממוקמת במרחב שבין מעלה אדומים לירושלים, והקמתה נחשבת לחיבור אסטרטגי שיבטיח את רציפות הבנייה הישראלית במזרח ירושלים וימנע רצף טריטוריאלי פלסטיני בין צפון הגדה לדרומה.

בעיני מתנגדיה, מדובר במהלך שיחסום בפועל את האפשרות להקים מדינה פלסטינית רציפה, ולכן התוכנית עוררה התנגדות חריפה מצד האיחוד האירופי וממשלים אמריקניים בעבר.

בשבועות האחרונים, חזרו האירופאים פעם אחר פעם בדרישה מישראל שלא לאשר את התוכנית שתקבור את רעיון המדינה הפלסטינית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר